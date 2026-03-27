En 14 días se estrena la mejor película de viajes en el tiempo de los últimos años. Una aventura de ciencia ficción que trae de vuelta a un director muy infravalorado

En abril van a llegar a los cines algunas de las películas más grandes del año, pero hay una producción mucho más modesta llamada a cautivas a muchos espectadores. Supone el regreso de un director tan infravalorado como Gore Verbinski en 10 años y una excelente aportación al cine de viajes en el tiempo. Me refiero a 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras'.

Qué es 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras'

Escrita por Matthew Robinson ('De amor y monstruos'), la historia de 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras' gira alrededor de un hombre que dice venir del futuro que irrumpe en una cafetería de Los Ángeles y dice que necesita voluntarios para llevar a cabo una misión fundamental para el futuro de la humanidad. El problema es que no sabe qué combinación de personas necesita, pues lo que vemos es ya su intento número 117.

Presentada durante el pasado Festival de Berlín, 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras' ha contado con un amplio respaldo de la crítica, hasta el punto de que tiene un 83% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, donde el consenso es que estamos ante una película ingeniosa y desenfadada en la que el oscarizado Sam Rockwell se luce.

Grande en intenciones pero algo limitada en presupuesto, 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras' ha costado 20 millones de dólares, una cifra despreciable para lo que suele ser habitual en Hollywood. Eso también ha impedido que en su reparto haya alguna gran estrella, pero no que falten los rostros conocidos, pues también encontraremos aquí a Haley Lu Richardson. Michael Peña, Zazie Beetz o Juno Temple.

Por desgracia, 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras' no ha funcionado demasiado bien en taquilla, pues suma una recaudación mundial de poco más de 9 millones de dólares. Es cierto que todavía falta que llegue a muchos países, entre ellos España -aquí se estrena el 10 de abril de 2026-, pero no es para nada una buena señal.

Por mi parte, espero que en España, donde llega de la mano de Vértice, tenga mejor acogida, pues hacen falta películas de ciencia ficción tan atrevidas y divertidas como 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras', donde también se atiza de lleno a la IA. Que luego es probable que se redescubra en streaming, pero no tengo yo muy claro que eso realmente fomente que se hagan apuestas más arriesgadas como la que nos ocupa...

Y tampoco nos podemos permitir que un director con tanto talento como Verbinski tarde tanto en hacer algo nuevo, que algo me dice que el inmerecido fracaso de 'La cura del bienestar' (26 millones recaudados frente a un coste de 40) también fue determinante para que haya tardado tanto en volver a nuestros cines.

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