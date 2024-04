'Las chicas Gilmore', una encantadora historia de maduración con diálogos ingeniosos, un toque excéntrico y un pueblo idílico

Durante su primer año de vida, The CW tenía un eslogan para su programación de la noche de los martes que resumía a la perfección una parte de la personalidad de Lorelai Gilmore: "La vida es corta, habla rápido". Aquella temporada 2006/07 vio coincidir en el mismo día a 'Las chicas Gilmore' ('Gilmore Girls'), procedente de The WB y creada por Amy Sherman-Palladino, y 'Verónica Mars', emitida inicialmente en UPN, pero ninguna de las dos pasó de aquel mes de mayo.

La primera de ellas había sido uno de los pilares de la programación de The WB, dándole una vuelta de tuerca a sus típicas series familiares con adolescentes intensos al situar en su centro a Lorelai, madre soltera que trabaja como encargada en un hotel, y su hija Rory, a la que tuvo con 16 años y con la que mantiene una relación más de amigas que materno-filial.

A su vez, Lorelai tenía que lidiar con sus padres, con dinero y buena posición y que nunca entendieron que ella decidiera marcharse de casa y ganarse la vida por su cuenta cuando se quedó embarazada. De hecho, cuando arranca la serie, hace años que no se hablan.

Emily, Lorelai y Rory

El centro de 'Las chicas Gilmore' era la relación entre la abuela, la madre y la hija, las tres generaciones de mujeres Gilmore, que se parecían más de los que les hubiera gustado admitir. Lorelai se ve obligada a recuperar el contacto con sus padres para poder pagar el instituto privado de Rory, una chica muy estudiosa y brillante.

Sus padres acceden con la condición de que ambas cenen con ellos todos los viernes. Esas cenas se convirtieron en uno de los momentos más álgidos de las primeras temporadas de la serie, porque concentraban las escenas más emocionales y, al mimos tiempo, algunos de sus mejores gags.

Porque, aunque pueda parecer que 'Las chicas Gilmore' era un dramón (y lo era en ocasiones), en realidad se trataba de una serie repleta de un sentido del humor un poco particular, un encanto a veces un tanto excéntrico basado en el lanzamiento de referencias pop a diestro y siniestro y en la capacidad de Lorelai para hablar más rápido que una ametralladora.

Este papel lanzó a Lauren Graham, capaz de manejar los diálogos veloces de Sherman-Palladino como una experta y que otorgaba a Lorelai inteligencia y encanto, aunque a veces podía ser bastante neurótica.

Su relación con Rory (Alexis Bledel) fue lo que siempre destacó de la serie. Las dos tenían sus más y sus menos con los hombres (los fans seguro que recuerdan todavía aquel triángulo amoroso entre el perfecto, en apariencia, Dean y el "malote" Jess), se apoyaban en lo que hiciera falta y eran grandes fans de las pizzas y las chucherías para ver la tele.

Las altibajos en su relación, como los que hubo en las temporadas quinta y sexta, causaban al mismo tiempo baches en la calidad de la serie. 'Las chicas Gilmore' era, sobre todo, la historia de maduración no sólo de Rory, sino también de su madre.

La TSNR entre ella y Luke, el dueño del café local, era otra de esas subtramas que mostraban la inseguridad de Lorelai, sobre todo porque Christopher, el padre de Rory, seguía apareciendo en sus vidas. Luke, por otro lado, nos lleva a la otra pata importante de la serie: los habitantes de Stars Hollow, el pueblo donde vivían las Gilmore.

El peculiar Stars Hollow

Los diálogos, la personalidad de Lorelai y algunas de las maneras de contar sus historias de la serie estaban muy influenciados por las comedias del Hollywood clásico, sobre todo las de los años 40, en las que se hablaba muy rápido, sus personajes eran bastante ingeniosos y divertidos y no era raro que hubiera una protagonista femenina un poco peculiar.

Las "screwball comedies" son buen ejemplo de ello, o las películas de Frank Capra, por ejemplo, solían tener o a una familia excéntrica o un pueblo excéntrico, que es el camino por el que optó Amy Sherman-Palladino.

Stars Hollow era una parte tan importante de la serie como la relación entre Lorelai y Rory. Los festivales de todo tipo (desde el arte vivo al maratón de baile), las personalidades un poco extremas (como Kirk y sus múltiples trabajos), la gente que se sale de la norma como Lane, la amiga de Rory, obsesionada por la música contra los deseos de su tradicional familia coreana...

Todo eso contribuía a darle su encanto a un pueblo que siempre parecía estar en un idílico otoño, y para el que Sherman-Palladino se había inspirado durante un viaje en coche por Connecticut.

El legado de 'Las chicas Gilmore'

La serie estuvo en antena entre 2000 y 2007, con la última temporada dando el salto a la nueva The CW, y aunque fue un gran éxito, su emisión no estuvo exenta de problemas. Amy-Sherman Palladino la abandonó en la sexta temporada al no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato, y la séptima terminó siendo la última porque la cadena no consiguió convencer a Lauren Graham y Alexis Bledel de que hicieran una temporada más.

No obstante, en 2016 se lanzó en Netflix 'Las 4 estaciones de las chicas Gilmore' ('Gilmore Girls: A Year in the Life'), un "revival" en forma de miniserie de 4 episodios que volvería a contar con la creadora y las estrellas en un reencuentro muy disfrutable para los fans que mantenía lo que funcionaba en la serie original.

Curiosamente, la cancelación de la serie en 2007 acabó arrojando una larga sombra sobre cualquier programa posterior ambientado en un pueblo un poco peculiar, como 'Hart of Dixie', o que otra relación madre-hija muy estrecha acabe siendo comparada con la de Lorelai y Rory. Sherman-Palladino intentó una variación de 'Las chicas Gilmore' con 'Bunheads', tristemente cancelada en ABC Family. Posteriormente sí tuvo más éxito con 'La maravillosa Sra. Maisel' ('The Marvelous Mrs. Maisel').

Además de hacer conocidas a Graham, Bledel, a Matt Czuchry y a Melissa McCarthy (que era Sookie, la cocinera del hotel de Lorelai), la serie sirvió de plataforma para directores y guionistas como Leslie Linka Glatter, Jennie Snyder Urman ('Jane the Virgin'), Jane Espenson, Bill Prady o Jenji Kohan.

En España, 'Las chicas Gilmore' se emitió originalmente en La 2, haciendo doblete con 'El ala oeste de la Casa Blanca' o con 'A dos metros bajo tierra', dos de las grandes joyas de HBO, en lo que era un bloque de programación bastante particular.

