'Para toda la humanidad' se despidió con su escena postcréditos más enigmática. Los fans llevan días intentando descifrarla

Fieles a su estilo, la temporada 5 de 'Para toda la humanidad' se despidió el pasado viernes con un pequeño epílogo que daba una pequeña pista de lo que ha de venir en la serie en la siguiente temporada. Una escena postcréditos tan sencilla como bastante clara que indican lo que van a explorar.

Sin embargo, el cierre de esta temporada ha roto ligeramente con eso con su vistazo más enigmático hasta el momento. Por cierto, spoilers a partir de aquí.

Después de un explosivo final entre Marte, con la guerra entre los marcianos y el M6 y por otro lado la misión de exploración en Titán, con el sacrificio de Kelly, la serie nos llevaba a 2020 en lo que al ritmo de The Weeknd nos encontramos con una vieja conocida: la destrozada nave soviética Mars-94, aparentemente a la deriva relativamente cerca de Saturno... o un planeta parecido.

Viejos amigos

La nave, a la que vimos por última vez en la temporada 3, cuando rumbo a Marte termina chocando con la Sojourner después de un incidente en los motores, parecía completamente abandonada a su suerte. De hecho, durante años los fans se han preguntado qué pasó con ella en todo este tiempo. La respuesta es que, aparentemente, sigue funcionando.

La sorpresa nos la llevamos cuando algo se reactiva en ella dos décadas y media después. De repente, surge un enigmático mensaje en ruso: «Detección de ГВ 3.06.0451 // Nikulov. Cargando...». Sin más información. Sin más contexto. Con una supuesta referencia al jefe de Rocoscosmos en la época de su lanzamiento (y fallecido años atrás) y poco más. Lógicamente, los fans llevamos (me incluyo) intentando descifrar no tanto el mensaje en sí si no lo que eso implica.

El consenso parece ser que esa ГВ son las siglas de onda gravitatoria (гравитационные волны), por lo que la nave podría haber detectado este tipo de fluctuaciones, claves en la teoría de la relatividad pero que se observaron por primera vez hace relativamente poco en el mundo real (2015). El código numérico del mensaje de la serie parece distar de cómo se codifican en la realidad. ¿Podría ser más una coordenada que una fecha?

Por otro lado, hay algo que hace especial a la Mars-94 ya que todo indica, sobre todo si revisitamos la temporada 3, que la nave es muy probablemente una SSTO, es decir, un cohete de una fase que no necesita de tanques externos de combustible. Esto indica que sería de lejos la nave más avanzada de, al menos, esa parte de la serie. Algo apoyado en el hecho de que habría partido desde la Tierra y no desde otros sitios como sus "competidoras".

Hay fans que elucubran que la nave sería todavía mucho más avanzada. Si bien creo seguro descartar que pueda navegar a la velocidad de la luz, sí que es cierto que su longevidad sugiere una tecnología punta no habitual en la serie. Más allá de la naturaleza de la nave la pregunta que hay es ¿por qué ahora se reactiva y qué indica para la temporada 6 el mensaje?

El coshowrunner de la serie, Matt Wolpert, indica que ese misterio y lo de Kelly «caminando hacia ese lago de metano y siendo rodeada de vida» son las cosas que impulsarán la temporada 6 y final. Desde los fans tienen claro que nos acercamos a un primer contacto con vida extraterrestre. En todo caso, nos toca esperar.

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