Los Sanfermines de Pamplona ya tienen su propia montaña rusa, y ha batido 6 récords del mundo

Hay pocas fiestas españolas más conocidas a nivel mundial que los San Fermines. Los populares encierros celebrados en Pamplona llevan décadas siendo un imán turístico que atrae a visitantes de todos los rincones, convertidos ya en un símbolo de adrenalina, tradición y emoción colectiva que trasciende fronteras. Tanto es así que esa mezcla de riesgo, folclore urbano y energía desbordante han inspirado una montaña rusa en Texas, Estados Unidos, que promete ser una experiencia extrema.

Concretamente, leemos en National Geographic, se ha construido en el Six Flags Over Texas de Arlington, y lleva por nombre Tormenta Rampaging Run, que viene a traducirse como Carrera desbocada. La atracción forma parte de un área temática dedicada a España, Rancho de la Tormenta, y reinterpreta el espíritu de los encierros desde una óptica visual: trenes decorados en blanco y rojo, un toro protagonista y una narrativa que evoca la tensión previa a la carrera sin recurrir a elementos explícitos del festejo real. El diseño busca así capturar la energía, el caos controlado y la emoción colectiva asociada a los Sanfermines, trasladándolos a un lenguaje de parque que parece haber sabido unir espectáculo, identidad cultural y una estética reconocible.

Los seis récords mundiales que ha batido

Más allá de la curiosidad de en qué fiesta está inspirada, la montaña rusa destaca principalmente por haber batido seis récords mundiales, consolidándose como la dive coaster más alta (94.2 metros), más rápida (140 km/h) y más larga (1,279.9 metros) del planeta. Su recorrido incluye también la caída de 95 grados más alta, el bucle vertical más elevado y una masiva inversión inspirada en la maniobra aérea Immelmann. Esta combinación de hitos de la ingeniería lleva a los pasajeros por una sucesión de giros rápidos y descensos que buscan maximizar la adrenalina y la velocidad.

Montaña rusa de caída más alta — 94,2 m

Caída más alta a 95 grados (más allá de la vertical) — 86,9 m

Montaña rusa de caída más rápida — 140 km/h

Immelmann más alto — 66,4 m

Loop vertical más alto — 54,6 m

Montaña rusa de caída más larga — 1.280 m (1,28 km)

Y ya está abierta al público: se inauguró esta misma semana y las primeras reacciones no han tardado en aparecer en YouTube, donde ya circulan vídeos de los primeros valientes probando esta nueva atracción. Decir también que esta Tormenta Rampaging Run ha sido diseñada por la firma suiza Bolliger & Mabillard (B&M), responsable de montañas rusas tan míticas del mundo como el el imponente Dragon Khan de PortAventura.

En Espinof | Mel Gibson hizo una pequeña broma ocultando un fotograma en una de sus cintas más elogiadas, pero para muchos fue un gesto de mal gusto

En Espinof | Sólo hay un director que odió trabajar con Tom Hanks y se enfrentó a él: "No encajaban y fue doloroso para ambos"