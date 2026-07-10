Emma Watson, tras su adiós a 'Harry Potter' con 21 años: "He pasado más tiempo siendo Hermione que siendo yo misma"

En Navidad conoceremos a una nueva Hermione Granger y debemos ser sinceros: tiene todas las papeletas para dejar un buen recuerdo entre la audiencia y los seguidores del Mundo Mágico de J. K. Rowling. Ante sí tendrá un futuro por el que ya pasaron las estrellas originales de las películas de 'Harry Potter', entre ellas una Emma Watson que, tras rodar la última entrega, reconoció haber pasado más tiempo dando vida a esta prodigio de Hogwarts que siendo ella misma, aunque no por ello lo estaba criticando.

Fue durante una charla con el legendario David Letterman, poco antes del estreno de 'Las reliquias de la muerte – Parte II', donde la actriz reflexionó sobre cómo este papel ocupó la mayor parte de su vida formativa, llegando a admitir: "De hecho, he pasado más tiempo siendo Hermione que siendo yo misma". Y, pese a lo "loco" que esto pueda parecer, calificó la experiencia como algo "extraordinario en todos los sentidos" y una oportunidad única en la vida, por lo que no se arrepiente de haber dedicado esos años al proyecto.

"Creo que mis padres querían que fuera dentista, abogada o algo sensato por el estilo"

Aunque no es que precisamente soñara con ser actriz de pequeña, ni ella ni sus padres. "Creo que mis padres querían que fuera dentista, abogada o algo sensato por el estilo. Pero no, vinieron a mi escuela, no fue en un teatro ni nada parecido. (…) Me vieron en el gimnasio del colegio, me tomaron una foto y me preguntaron si iría a Londres para una audición. Quiero decir, todo esto simplemente pasó. Fue algo increíble", añadió. El resto es historia. Fichó por una saga que la convirtió en una de las grandes estrellas emergentes de su generación, si bien hoy se encuentre más alejada de Hollywood.

De regreso a la vida académica

Y es que Watson lleva varios años sin aparecer en ninguna película ni serie, una pausa prolongada que ella misma describió como un periodo de introspección y reajuste personal tras haber crecido bajo una atención mediática constante. En este tiempo se ha volcado en proyectos con poco o nada que ver con el séptimo arte, que incluyen, por ejemplo, su regreso a la vida académica para doctorarse en Filosofía por Oxford. Se puede decir que ahora sí ha pasado más tiempo de su vida siendo ella misma que Hermione.

Pero, ¿regresará? ¿La veremos como actriz? Puede. En 2025 dejó claro que extraña algunas cosas de su faceta interpretativa —también detesta otras muchas— y dejó caer algún proyecto, pero no profundizó mucho más. Lo último que hizo Watson no fue poca cosa: ser una de las estrellas de 'Mujercitas' (2019), la muy celebrada nueva versión del clásico literario de Louisa May Alcott dirigida por Greta Gerwig, que tienes disponible actualmente en el catálogo de Movistar Plus y, si no la has visto, ¡merece la pena!

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