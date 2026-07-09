El guionista de los mejores episodios de 'Los Simpson', sobre los años dorados de la serie: "Si escribes a Homer como un perro, nunca lo harás mal"

La serie de 'Los Simpson' lleva casi cuatro décadas en antena y no se atisba el momento en el que las aventuras de la querida familia amarilla lleguen a su fin. Eso sí, su popularidad es muy inferior a la que tenía durante los años de John Swartzwelder, probablemente el guionista de los mejores episodios de la serie. Además, Swartzwelder cuenta con el récord de mayor número de capítulos firmados con un total de 59.

"Esa es una forma muy peligrosa de llevar una serie, dejando a los artistas a cargo del arte, pero funcionó"

El escritor estadounidense trabajó en las primeras 15 temporadas de la serie y está considerado como un genio de la comedia, pero uno muy celoso de su intimidad al que no le gustaba conceder entrevistas. Eso cambió en 2021 gracias a una charla que tuvo con el New Yorker donde repasó toda su carrera; a nosotros lo que nos interesa más es su paso por 'Los Simpson', y Swartzwelder recuerda con cariño la gran libertad que tenía el equipo de guionistas.

"Gracias al acuerdo que tenía Jim Brooks, los ejecutivos no podían inmiscuirse de ninguna manera, aunque recibíamos notas censoras. Los ejecutivos no recibían copias por adelantado de los guiones y no podían estar presentes en la lectura previa, aunque realmente quisieran. Todo lo que teníamos que hacer era complacernos a nosotros mismos. Esa es una forma muy peligrosa de llevar una serie, dejando a los artistas a cargo del arte, pero funcionó realmente bien al final. Hizo que lloviese un montón de dinero sobre Fox durante 30 años."

John Swartzwelder destacó el gran trabajo realizado por Sam Simon para conseguir el equipo de guionistas adecuado, porque "tienes que encontrar a gente que sea muy buena en sus trabajos, pero que no pueda encontrar empleo en otro sitio".

También afirmó que para él la tercera temporada es la mejor de 'Los Simpson' porque ya se habían adaptado perfectamente a la serie, había multitud de tramas por usar y el equipo aún no estaba desgastado por la rutina del trabajo, apuntando también un aspecto clave sobre cómo se abordaban por entonces los guiones:

"No escribimos para niños o adultos, solamente intentamos hacernos reír mutuamente, a los guionistas de comedia. Ese era nuestro público. Afortunadamente, a un montón de gente, tanto niños como adultos, le gustó las mismas bromas que a nosotros."

El proceso para escribir un guion de 'Los Simpson'

Con esa premisa, Swartzwelder repasó todas las etapas por las que pasaba un guion desde que se empezaba hasta lo que llegaba a la pantalla:

"La forma en la que lo hacíamos cuando estaba allí era que a un guionista se le encargaba una historia, normalmente una que se le había ocurrido a esa persona, pero no siempre. Pasábamos dos días en la sala de guionistas, con todo el momento ayudando a engordar la historia, añadiendo bromas, y de ahí en adelante. Entonces el guionista escribía un resumen de la historia antes de volver a la sala de guionistas para proponer más cambios, añadidos y bromas.

Ese guionista escribía el primer borrador y de nuevo a la sala de guionistas para más reescrituras. El guion se escribe de nuevo después de la lectura previa, y después de la primera proyección de la animática, con posibles reescrituras adicionales en la sesión de grabación, y después de haberse completado el trabajo de animación en Corea. Puede que hubiera otras reescrituras que haya olvidado. Si una broma sobrevivía a todo eso, probablemente era bastante buena."

John Swartzwelder recordó que el proceso de hacer un episodio llevaba entre seis y ocho meses, un proceso agotador porque además se trabajaban en varios de forma simultánea. También comentó que uno de los motivos por los que se mantenían más bromas en sus guiones que en los del resto de escritores es porque, cuando le pedían quitar algo, "siempre reaccionaba con gran consternación, rabia e incluso horror cuando se cortaba una de mis bromas. Los otros guionistas eran más maduros al respecto y mira para lo que les sirvió".

Además, en lo referente a la hora de enfrentarse a la escritura de un guion, el escritor dio el siguiente consejo:

"Tenía un truco que me hacía las cosas más fáciles. Como escribir es muy duro y, en comparación, reescribir es fácil y bastante divertido, siempre escribía mis guiones de principio a fin tan rápido como podía, el primer día si es posible, poniendo mis bromas de mierda y la pauta de diálogo. En plan: "Homer, no quiero que hagas esto"; "Entonces no lo haré".

Después de levantarme al día siguiente, el guion está escrito, es terrible, pero es un guion. La parte dura está hecha. Es como si un pequeño y cutre elfo se hubiese metido en mi oficina para hacer malamente por mí todo el trabajo, para luego irse dando un toque en su sombrero cutre. Todo lo que tengo que hacer desde ese punto es arreglarlo. Así he cogido un trabajo muy duro, escribir, y lo he convertido en uno sencillo, reescribir, de la noche a la mañana. Recomiendo a todos los guionistas que hagan sus guiones y el resto de su trabajo de esa forma."

Sus episodios favoritos y la clave sobre cómo escribir a Homer

A la hora de elegir su episodio favorito de todos los que había escrito, John Swartzwelder no pudo decantarse solamente por uno, así que destacó varios: clásicos como 'Bart, el asesino', 'A Bart le regalan un elefante', 'Homer, bateador', 'Homie, el payaso' o 'El enemigo de Homer'. En la Wikipedia encontraréis un listado de todas las joyas de la serie firmadas por Swartzwelder.

'El enemigo de Homer' es uno de los capítulos más mencionados cuando se habla del mejor de la serie. Swartzwelder destacó lo siguiente sobre su decisión de matar a Frank Grimes al final del episodio: "No aprobaba a nuestro Homer. Se lo estuvo buscando durante todo el episodio, y lo encontró".

Por último, Mike Reiss, veterano showrunner de la serie durante muchos años, había revelado que John Swartzwelder siempre escribía a Homer como si fuera un perrazo. Sobre esto, el guionista respondió lo siguiente:

"Sí, es un perrazo parlante. En un momento es el hombre más triste del mundo, porque ha perdido su trabajo, se le ha caído un sándwich, o ha matado accidentalmente a su familia, y al siguiente momento es el hombre más feliz del mundo porque acaba de encontrar un penique, quizá debajo de uno de sus familiares muertos. No es realmente un perro, por supuesto, es más listo que eso, pero si lo escribes como un perro, nunca lo harás mal."

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