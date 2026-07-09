Telecinco ha estrenado el peor verano de su historia, y ni siquiera ha intentado solucionar su crisis de audiencia. Va siendo hora de afrontar que se está dejando morir

Un año. Ese es el tiempo exacto que lleva Telecinco sin subir del 10% de share, y sin manera de salvarse, casi como estando sorprendentemente cómoda en un tercer lugar que hace no tanto habría sido una injuria, cuando gobernaban fácilmente y sin problemas sobre el resto de alternativas. Sé que parece que siempre hablamos de lo mismo, pero no deja de ser sorprendente su inacción absoluta y absurda. Ahora, sin 'Supervivientes' o 'La isla de las tentaciones' salvando los trastos, y con el Mundial golpeando fuerte en La 1, la cadena de Mediaset se ha visto sin audiencia en medio de una programación veraniega de hace 25 años sin saber muy bien cómo actuar.

Telehundida

Las malas noticias no dejan de llegar para la cadena amiga. El 29 de junio, Cuatro (siempre considerada como el canal segundón de Mediaset) superó en audiencias a Telecinco por una décima, por primera vez en la historia. Poco después, en esta trayectoria a la baja, el 6 de julio consiguió los peores datos de toda su historia: un 5,9% de share, coincidiendo, eso sí, con el partido entre Portugal y España, el chupinazo de San Fermín y el Tour de Francia. Pero aunque no hubiera una opción tan fuerte, no hay nada que llame a poner Telecinco hoy por hoy.

Si tu idea para reforzar tus tardes en verano es meter a Carlos Lozano con un dating que quiere ser 'Mujeres y hombres y viceversa' pero se queda en 'Amor... ¡O lo que surja!'; un remedo de 'Sálvame' titulado 'De lunes a viernes' y el típico programa de infotainment estival, 'El verano se mueve', lo lógico es que el público le de la espalda y piense que esto ya lo ha visto antes. Por las mañanas, la cosa no mejora: 'La mirada crítica' sí tiene una audiencia más o menos fiel, pero después se hunde ante los programas de La 1 y Antena 3.

En el late night, tan solo algunas noches sueltas (ayer mismo triunfó 'El precio de Cantora', el enésimo intento de capitalizar a Isabel Pantoja) podemos ver un pequeño estallido de Telecinco, pero ni 'Universo Calleja', ni 'El Show de Paz' (obviamente), ni 'Ella, maldita alma' han conseguido causar otra cosa que no sea una indiferencia absoluta. Y llegados a este punto, es el momento de preguntarse en serio si hay una solución para la cadena, que este julio suma, en total, un 7% de share, relegada a la nada más absoluta hasta su próximo reality... aunque estos también van bajando poco a poco porque, claro, van llamando menos la atención.

Allá ellos

La única solución de Telecinco pasa por hacer borrón y cuenta nueva. No hay otra opción. Un movimiento suicida y arriesgado que se aleje de la prensa rosa, el periodismo viejuno, los revivals de concursos que a nadie importan ('El precio justo', '¡Allá tú!') y la mala prensa. ¿Por qué no convertirse en la cadena de la ficción, que tantas alegrías les ha dado a lo largo de los años? ¿O dar una alternativa infantil a los fines de semana por la mañana? ¿O producir formatos novedosos?

Si alguien va a salir con una idea ingeniosa que evite el suicidio, este es el momento de sacarla a la luz. Sin embargo, el equipo directivo de Telecinco parece estar formado por gente que no entiende la televisión lineal moderna y se ha quedado anclado en los términos, formatos y ritmos de antaño, dejando de lado la sorpresa y desfalleciendo ya incluso en atrapar al público cautivo, que ha huido en busca de otras opciones. Tenemos todo el entretenimiento del mundo en nuestra mano, ¿por qué elegiría nadie un dating añejo presentado por Carlos Lozano?

Normalmente, uno suele acabar este tipo de posts diciendo que siempre hay salida, pero ya va siendo hora de afrontar que Telecinco es ese amigo que está hundido y no quiere ayuda profesional de ningún tipo. Casi parece que disfruta revolcándose en su propia miseria, y volviendo una y otra vez a las situaciones tóxicas de antaño creyendo que esta vez sí que funcionará.

Después de conseguir, previsiblemente, el peor dato de su historia este julio, ¿qué queda en septiembre? ¿Otro ciclo de 'Gran Hermano', 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' hasta que el público acabe hartándose? ¿Un retorno tardío y triste de 'Sálvame'? ¿Más Ana Rosa Quintana? El fin de ciclo ha llegado, y la única pregunta es si en Mediaset saben dónde comprar una pala: la necesitarán para encontrar su fondo.

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