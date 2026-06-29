La crisis de audiencia de Telecinco es tan grave que ha ocurrido algo histórico: que Cuatro le supere

Que Telecinco no está en sus mejores horas no es ningún secreto. La cadena estrella de Mediaset lleva ya un par de años largos de capa caída con una crisis de audiencia que ha ido de mínimo en mínimo. Una situación prolongada que acaba de marcar un nuevo hito: que por primera vez en la historia ha hecho menos audiencia que la cadena secundaria del grupo.

Algo que se ha dado ayer domingo. Las audiencias acaban de salir y entre los datos destaca que Telecinco ha hecho una media de 6,9 % de cuota de pantalla mientras que Cuatro ha hecho un 7 %, convirtiéndose por un día en el tercer canal de cobertura nacional más visto, por detrás de La 1 (14,3) y Antena 3 (9,2).

4 más que 5

Un mínimo histórico de Telecinco que puede ser provocado por varios factores. El primero, que ya estamos en modo verano, con el consumo televisivo disminuyendo respecto a la media del mes. Esto y que la oferta veraniega de la cadena tampoco es que sea espectacular hace que esta esté pasando a una irrelevancia notable. Y más con el mundial en La 1.

No es que no le funcione nada a Telecinco: 'Fiesta' y el Cine 5 estrellas (anoche 'Los descendientes') siguen siendo apuestas seguras. Pero no terminan de superar en ningún caso el doble dígito de cuota de pantalla. Cuestión que sí que logran en su competencia directa, tanto Antena 3 como La 1, que se reparten lo más visto de cada franja a excepción del Late Night que es de Cuatro y su 'Cuarto milenio'.

Por su parte, Cuatro tampoco supera el doble dígito pero sí que se ve que tiene mayor tino en su programación dominguera. Su programa doble de cine de sobremesa con 'Sahara' y 'Eragon' han promediado mejor que la oferta vespertina de Telecinco. Oferta que incluía no solo 'Fiesta' sino el estreno este fin de semana de 'El show de Paz', que apenas ha rascado 590 mil espectadores.

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