Es sencillamente increíble. Netflix prepara spin-off de un personaje que sólo ha aparecido 2 minutos en una de sus mejores series

Netflix nos dio una noticia terrible cuando anunció en mayo que había decidido poner punto y final a 'El abogado del Lincoln'. Por suerte, todavía nos queda una quinta temporada de las aventuras de Mickey Haller, pero el drama legal vuelve a ser ahora noticia porque la plataforma ha puesto en marcha un spin-off sobre un personaje que sólo ha aparecido 2 minutos en la serie liderada por Manuel García-Rulfo.

El personaje elegido es Artemisia “Emi” Finch, hermanastra de Mickey Haller a la que conocimos durante el último episodio de la cuarta temporada. Obviamente, eso no va a ser lo único que veamos de ella antes de ese posible spin-off, ya que Cobie Smulders, la actriz que la interpreta, va a ser personaje regular de 'El abogado del Lincoln' durante su entrega final.

Todavía no tiene luz verde

Por ahora, Ted Humphrey, Dailyn Rodriguez y Matthew J. Lieberman se están encargando de escribir el guion del spin-off, pero en Deadline aclaran que en Netflix están muy interesados en el proyecto. Al parecer, la idea lleva meses flotando en el ambiente y hace poco se la presentaron a los ejecutivos de la plataforma, quienes dieron su primer visto bueno para que el proyecto se desarrolle.

Eso sí, este spin-off de 'El abogado del Lincoln' todavía no tiene luz verde y hay muchos motivos por los que podría quedarse por el camino. El más importante me da que será la reacción del público hacia el personaje en la temporada 5, pues va a ser entonces cuando quede claro si los espectadores quieren o no volver a verla.

Una de las particularidades de Emi es que se trata de un personaje completamente original que no aparece en ninguna de las novelas de Michael Connelly. En ellas sí que Mickey tenía un hermanastro llamado Harry Bosch, pero los derechos audiovisuales de ese personaje son de Amazon. De hecho, Titus Welliver ha estado interpretándolo durante más de una década...

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