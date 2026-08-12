Robert De Niro (82 años), sobre la vejez y las críticas: "Probablemente, a medida que envejeces, simplemente sientes: ¿qué más da? No va a cambiar nada"

A punto de cumplir 83 años, Robert De Niro permanece en primera línea como actor, ya sea en cine o televisión. Pronto lo veremos regresar a uno de sus papeles más icónicos en el género de la comedia en 'Ahora los suegros son ellos', mientras que en Netflix estrenará a final de mes un thriller psicológico de asesinos en serie, 'Susurran tu nombre'. Se puede decir, así, que nada ha cambiado en su carrera profesional. Pero, a nivel personal, hace mucho que decidió tomarse la vida con una filosofía distinta.

Alejado del carácter un poco hermético que, podríamos decir, tuvo en sus comienzos en Hollywood, el legendario actor estadounidense lleva más de una década prodigándose bastante a nivel social, lo que incluye tomar una actitud algo más despreocupada ante de los medios: "Probablemente, a medida que envejeces, simplemente sientes: ¿qué más da? No va a cambiar nada. Creo que es así de simple". O dicho de otro modo, con la edad decidió despojarse de las complejas máscaras de sus personajes y mostrar.

Solía huir de la prensa como un "animal salvaje"

Para el protagonista de 'Taxi Driver', reconocía en una extensa entrevista con Cigar Aficionado publicada hace ya un tiempo, la vejez le dio un desapego emocional hacia la opinión pública y una profunda gratitud por haber liderado una vida hermosa. Algo que, insistimos, contrasta mucho con el Robert De Niro de la primera parte de su carrera profesional. Entonces solía huir de la prensa como un "animal salvaje", así lo describen en una biografía del artista publicada en 2014, rechazando ya no solo hablar de su vida, que es algo que comparten muchas otras estrellas de Hollywood, sino también de su faceta profesional, dando pocas entrevistas para sus pelis.

Un ejemplo muy visible de su desapego por la publicidad en medios ocurrió en 1987, cuando Vanity Fair decidió dedicarle una portada y la periodista y biógrafa Patricia Bosworth vio como el actor rechazó una y otra vez todos sus intentos de conseguir una entrevista cara a cara: "El señor De Niro probablemente nunca hablará con usted, pero le da permiso para hablar con sus amigos", le llegaron a contentar de forma tajante podemos leer en De Niro: A Life, escrito por el antes mencionado Shawn Levy.

Pero ahora la cosa es distinta. Se le ve más en eventos sociales, ha decidido elevar la voz en cuestiones políticas y también charla con la prensa, lo que nos permite conocer más detalles sobre algunos de sus roles legendarios: "Cuando era joven sentía ansiedad y me tomaba las cosas con menos calma. A medida que me hago mayor, me pongo a ello y pienso: 'Todo saldrá bien. Puedes llegar ahí con más facilidad'", contó, por ejemplo, GQ Magazine, hablando de cómo llegó a engordar 27 kilos para 'Toro salvaje' y trabajó jornadas de 15 horas un mes conduciendo un taxi para Taxi Driver.

Imagen | The Alto Knights

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