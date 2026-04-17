'Los padres de ella' vuelven 26 años después con un fabuloso tráiler que convierte a Ariana Grande en miembro de la familia de Ben Stiller y Robert De Niro

Hace 26 años, una comedia podía ser un exitazo rotundo en taquilla, sin tener que mezclarla con otros géneros ni ir más allá de, simplemente, hacer pasar un buen rato al público. La prueba perfecta está en 'Los padres de ella', una película con Ben Stiller y Robert De Niro que apenas costó 55 millones de dólares y recaudó 330 en todo el mundo, c0nvirtiéndose en una de las más taquilleras del año. Tanto, que tuvo dos secuelas: 'Los padres de él' y 'Ahora, los padres son ellos'. Todas dieron dinero más que suficiente, pero en la década de los 2010 la comedia empezó a mirarse con otros ojos (tristemente) y la saga se apartó... hasta ahora.

Vuelven los Folien

En pleno revival de la comedia de antaño, los Folien (Focker en versión original) no han querido perderse un posible retorno a la gloria de los 2000: 'Ahora los suegros son ellos' vuelve a traer a Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Teri Polo y Blythe Danner, pero también incluye a Ariana Grande en su primer blockbuster tras el éxito de 'Wicked'.

Grande interpretará a Olivia, una ex-negociadora de rehenes del FBI que pretende casarse con el hijo de Gaylord, una vuelta de tuerca al argumento de la película original. De hecho, tal como leemos en Variety, Stiller se calificó a sí mismo en la CinemaCon diciendo "Supongo que se podría decir que soy el nuevo De Niro de la franquicia". El mítico actor, por su parte, ha afirmado que Stiller es "probablemente es el compañero de escena más divertido con el que he tenido la suerte de compartir pantalla".

Según se dice, 'Ahora los suegros son ellos' ha costado 100 millones de dólares, y está por ver si el público se acuerda todavía de la saga o, por el contrario, hace tiempo que pasó página. Lo sabremos el 25 de noviembre, y de momento podemos abrir boca con un tráiler tan divertido como nostálgico.

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