Hoy llega a Netflix una de las mejores películas sobre fútbol de todos los tiempos. Una joya basada en una historia real fascinante que fracasó injustamente

El inicio del Mundial de fútbol de 2026 está a la vuelta de la esquina, algo que en Netflix seguro que han tenido muy cuenta a la hora de recuperar para su catálogo una de las mejores películas sobre este deporte. Me refiero a la estupenda 'The Damned United', que está disponible en la plataforma desde hoy 8 de junio de 2026.

Escrita por Peter Morgan, quien años después conseguiría fama mundial por crear la serie 'The Crown', y dirigida por Tom Hooper, quien apenas un año después ganaría el Óscar por su trabajo en 'El discurso del rey' ('The King's Speech', lo cierto es que la base de 'The Damned United' parte de la historia real del tiempo que Brian Clough ejerció como entrenador del Leeds United en 1974.

Una película imprescindible

Eso sí, 'The Damned United' toma como referencia el libro de David Peace publicado en 2006 que ofrece una visión muy libre de lo que sucedió realmente, lo cual ni quita ni un ápice de interés aun largometraje que tiene muchos puntos de interés, empezando por un excelente reparto capitaneado por un muy inspirado Michael Sheen.

Lo cierto es que ya destacó como jugador antes de su etapa como entrenador -metió 251 goles en apenas 274 partidos, pero en la segunda división de Inglaterra-, Clough vivió en esa etapa el momento más complicado de toda su carrera. Ya empezó de forma raro por ser contratado para dirigir un equipo al que había criticado duramente años antes por su forma de jugar, pero es que encima asume el cargo el año posterior a que el Leeds gane la liga y los problemas no dejan de acumularse tras un pésimo inicio de la competición.

Todo ello desemboca en que 'The Damned United' explora especialmente las dificultades del cargo de entrenador y cómo uno puede llegar a sentirse más solo que nunca en lugar de parte de una familia. El hecho de querer imponer otro estilo de juego que huya de lo aguerrido y violento tampoco es especialmente bien recibido en lo que no deja de ser una decisión tan extraña que casi se podría equiparar, salvando las distancias, a que de repente José Bordalás fuese elegido nuevo seleccionador de España y que su sustituto en como entrenador del Getafe fuese Josep Guardiola.

'The Damned United' se convierte así en la película que muestra como cumplir sueño puede acabar convirtiéndose en toda una pesadilla que en este caso llegó a su final tras apenas 44 días. Entre medias el fútbol siempre está presente, optándose por una ingeniosa mezcla de imágenes de partidos reales con otros momentos recreados con actores, pero importando siempre más lo que sucede fuera del terreno de juego.

Todo ello con Sheen rodeado de un reparto de mucho talento en el que también figuran Timothy Spall -muy acertado cómo muestra Hooper la evolución de la relación personal de su personaje con el de Sheen-, Jim Broadbent, Colm Meaney o Stephen Graham. Irreprochable la película por este lado.

Ahora es cosa vuestra decidir si os apetece aprovechar su llegada a Netflix para (volver a) verla. Que en su momento fue un tremendo fracaso comercial -apenas recaudó 4 millones de dólares cuando había costado más de 6- y quizá pasara desapercibida para muchos.

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