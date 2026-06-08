'He-man y los Masters del Universo' se hunde en taquilla ante el mejor estreno de la saga 'Scary Movie' en otro fin de semana fantástico para las salas

Empieza a ser costumbre, pero no por ello es menos reseñable: la gente está yendo al cine. Y no necesariamente a blockbusters franquicia que hace no tanto serían número 1 seguro, sino a películas más o menos inesperadas que van haciendo caja, ya sea por nostalgia o ya sea por ser un fenómeno online. Eso sí, toda alegría de unos es la desgracia de otros, y 'He-man y los Masters del Universo' se va a quedar, viendo la taquilla, sin su ansiada secuela. Es la única damnificada de un fin de semana que, por lo demás, ha supuesto una lluvia de billetes.

¿Wazupppp?

Han pasado 13 años desde 'Scary Movie 5', que se lanzó en plena hecatombe de las parodias y tan solo recaudó 78,4 millones en todo el mundo, demostrando que la saga no daba más de sí. Sin embargo, solo había que esperar: en un solo fin de semana, 'Scary Movie' ha superado con creces la recaudación total de la quinta entrega, y tiene el resto a punto de caramelo. La película de los Wayans se ha estrenado en el número 1 en Estados Unidos (con 55 millones) y ha recaudado 105,5 millones en todo el mundo, la mejor cifra de la historia de la franquicia y una rara victoria para las comedias que ya ha superado la recaudación de la última (y mucho mejor) 'Agárralo como puedas'.

Justo después se encuentra el otro gran estreno de la semana, 'He-Man y los Masters del Universo', que se ha tenido que conformar con 29,3 millones de dólares en Estados Unidos y apenas 54,3 en todo el mundo. Lo tiene tremendamente complicado para amortizar los entre 170 y 200 millones de presupuesto y, por tanto, justificar la secuela prometida por las escenas post-créditos. Justo después de He-Man tenemos, por supuesto, 'Backrooms', que baja un 68,1% respecto a la semana pasada pero supera ya los 200 millones en todo el mundo (con 212 millones), más de 20 veces lo que costó y que asegura a Kane Parsons como una de las figuras a seguir los próximos años.

Pero el gran fenómeno de terror del año está siendo 'Obsession', que suma otros 25,6 millones en Estados Unidos con una bajada tan solo del 6,6%, y es ya la película con presupuesto menor de un millón de dólares que más dinero ha recaudado (pero no que más gente ha llevado al cine, ahí sigue 'El proyecto de la bruja de Blair'). El total mundial asciende a 224,6 millones, pero sigue sin estrenarse en España, donde la veremos el 26 de junio.

Justo después está una sorpresa para unos y una obviedad para quien esté al tanto de los fenómenos online: el último capítulo de 'The Amazing Digital Circus', que suma 11,5 millones en Estados Unidos y 19,4 en todo el mundo. El resto es lo esperado: 'The Mandalorian and Grogu' roza los 300 millones a nivel mundial, muy por debajo de lo que se esperaba, 'Michael' hace lo propio con los 900 millones y 'Super Mario Galaxy', desde el puesto 14 de taquilla, asegura la gran victoria a la que aspiraba recaudando, por fin, 1000 millones de dólares y convirtiéndose en la primera película de 2026 en hacerlo.

La semana que viene, 'El día de la revelación' debería volver a trastocar toda la taquilla, con un Steven Spielberg que viene pisando fuerte y cuyas críticas ya se intuyen muy positivas. Con solo 115 millones de dólares de presupuesto, debería dar beneficios tras dos injustos fracasos como 'West Side Story' y 'Los Fabelman'. Después toca sentarse a esperar, porque después toca presenciar el reinado indiscutible de 'Toy Story 5'. Ahí sí que los 1000 millones están más que garantizados.

Miedito en España

Para haber sido un fin de semana tan repleto de actividades y con el Papa como protagonista, la taquilla española ha vencido todas las expectativas, aún sin llegar al millón de espectadores, pero con un 77% de afluencia más que la semana pasada. Eso sí, 'Scary Movie' no se ha hecho con el puesto 1 en nuestro país (aunque supera el millón de euros) por culpa del estreno tardío de 'Backrooms', un bombazo que, con 1,65 millones, se ha puesto a la altura de otros estrenos gordos como el de 'The Mandalorian and Grogu'.

Después de estas dos, es el momento de 'He-man y los Masters del Universo', que se queda a las puertas del millón con tan solo 580.782 euros de recaudación que claramente no es lo que esperaban en Amazon. Lo bueno es que la Fiesta del Cine está a las puertas (será de hoy al jueves) y probablemente pueda, como el resto de los estrenos, levantar la cabeza y maquillar los datos tanto de taquilla como de espectadores. Al fin y al cabo, solo esta y 'The Mandalorian and Grogu' (ya hundida en el puesto 6) resisten como blockbusters clásicos al estilo de los que fueron éxitos rotundos la pasada década.

En el resto del top 10, donde tan solo resisten 'Michael' (en el 5), 'El Drama' (en el 8) y 'El Diablo viste de Prada 2' (en el 9) tenemos también los estrenos de 'The Amazing Digital Circus: El último acto' (en el 4) y el cine español representado en 'Todo lo que fuimos' (top 7) y la fantástica 'La luz', que cierra la lista. La semana que viene, con la llegada de 'El día de la revelación', la cosa debería cambiar, a no ser que el poder de las backrooms sean mucho más grande de lo esperado. ¿Conservará Spielberg su fuerza? ¿Se quedará a medio gas? Lo veremos en un año de taquilla que, pese a los pronósticos desalentadores, se está volviendo apasionante.

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