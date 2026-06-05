La nueva película de Henry Cavill rodada en España ha sido tal fracaso que muchos ni siquiera se han enterado de su existencia

Henry Cavill llevaba ya casi dos años desaparecido de nuestras pantallas, por lo que el estreno de una nueva película suya debería haber sido al menos un pequeño acontecimiento. La realidad ha sido justo la contraria, pues se ha pegado tal batacazo con 'En la zona gris' ('In The Grey') que muchos ni siquiera se han enterado de su existencia.

Escrita y dirigida por Guy Ritchie, 'En la zona gris' cuenta la historia de un equipo encubierto de agentes de élite que son enviados para recuperar una fortuna de 400 millones de dólares que ha sido robada por un déspota. Si la misión ya era difícil de entrada, las cosas no tardarán en complicarse aún más.

Un enorme batacazo

Lo cierto es que los problemas han rodeado a 'En la zona gris' desde hace bastante tiempo, pues inicialmente se anunció se estreno en cines para el 17 de enero de 2025. No estuvo lista y al final no llegó a las salas de Estados Unidos hasta el pasado 15 de mayo, donde apenas ha logrado recaudar 5 millones de dólares. En el resto del mundo suma ya 10 más, pero es que su presupuesto fue de 70 millones. Un desastre.

De nada ha servido que Cavill estuviese acompañado de otros rostros muy reconocibles por el público como Jake Gyllenhaal, Eiza González o Rosamund Pike, sin olvidarnos de la presencia de Kristofer Hivju, el inolvidable Tormund de 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones').

Otra de las particularidades de 'En la zona gris' es que se rodó en su mayor parte en España, más concretamente en Tenerife. Ya veremos si eso acaba influyendo en su recepción en nuestro país, pues no se estrenará allí hasta el 18 de septiembre de 2026 de la mano de Diamond Films.

Eso sí, me da que Cavill tendrá que esperar al menos hasta el estreno de la nueva versión de 'Los Inmortales' ('Highlander') que rueda actualmente a las órdenes de Chad Stahelski, también responsable de las cuatro películas del universo John Wick lideradas por Keanu Reeves, para volver por todo lo alto a la gran pantalla.

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