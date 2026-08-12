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Jeffrey Dean Morgan pudo haber aparecido en una película esencial para entender el cine de los 90, pero Quentin Tarantino le quitó el papel. "Aún no me lo creo"

Antes de matar zombis en 'The Walking Dead', el actor estuvo a punto de interpretar al Sr. Marrón en 'Reservoir Dogs'

The Walking Dead Tv Series 2010 2022 Jeffrey Dean Morgan As Negan Smith Imdb
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Víctor López G.

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La década de los 90 acababa de inaugurarse, y en la ciudad de Los Ángeles se estaba cocinando lo que terminaría siendo el largometraje que disparó la carrera de uno de los más grandes y celebrados cineastas de nuestra era. El realizador era un chaval llamado Quentin Tarantino al que no conocía nadie ni de vista, la película, un thriller criminal prácticamente embotellado repleto de traiciones y atracadores con nombres en clave, se titulaba 'Reservoir Dogs'.

El perro de reserva se quedó en el banquillo

A día de hoy, el debut del de Tennessee se recuerda por su derroche de estilo, sus verborreicos diálogos, sus arrebatos de violencia y, por supuesto, por un reparto de lujo que contó con nombres como los de Steve Buscemi, Tim Roth, Harvey Keitel, Michael Madsen... y con el propio Tarantino, que se adueñó del rolo del Sr. Marrón dejando fuera de la producción a un actor que, pese al desplante, supo escalar hasta la fama. 

Este no fue otro que Jeffrey Dean Morgan, conocido por sus roles en 'Watchmen', 'The Walking Dead', 'Sobrenatural' o 'The Boys'. El intérprete, a su paso por el podcast Happy Sad Confused, soltó la bomba entre risas con un contundente "Lo terminó haciendo Quentin Tarantino. Hijoputa. Aún no me lo creo" para, por supuesto, dar algún que otro detalle sobre la historia, que arrancó con una lectura de guion para el director de casting Ronnie Yeskel  que derivó en un encuentro con el propio Tarantino.

No sabíamos quién era Quentin Tarantino, pero habría escrito un guion brillante de cojones, y todo el mundo estaba hablando de él en la ciudad. Hice la escena, y él estaba como Quentin, muy emocionado, inclinado hacia delante en la silla, haciendo todo su numerito. Me metió en un armario minúsculo de la oficina [de Yeskel], como si estuviéramos apretujados entre abrigos, cerró la puerta y solo quedábamos él y yo. Yo no podía verlo, estaba todo a oscuras, pero él estaba justo delante de mí. Me estaba dando indicaciones, estaba muy emocionado, y yo pensaba, "Dios mío, voy a conseguir a este hijoputa". Sentí su emoción.
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Tras la aparentemente exitosa audición, Yeskel dio la buena nueva a Morgan: "Parece que vas a hacer al señor Marrón". Desgraciadamente, tras un breve apagón informativo, una rellamada confirmó las malas noticias:

Estaba echando un vistazo al guion y el personaje no aparecía mucho, pero n ome importaba. Y entonces me llamaron para decirme que yo o iba a salir en la película y que lo iba a hacer Quentin. Y yo pensé: "Oh". Es que no puedes enfadarte... ¿qué le vas a hacer?

Nada, Jeffrey. No puedes hacer nada...

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