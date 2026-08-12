Pixar estuvo a punto de incluir en 'Toy Story 5' una reunión que los fans de la saga llevan esperando casi 30 años. Creo que habría abaratado el mensaje de la película

En 'Toy Story 5' hemos visto un cierto relevo y cambio de protagonismo, ya que aunque Woody y Buzz no se han ido a ningún lado ahora el foco de atención ha ido sobre todo a Jessie. La quinta entrega de la franquicia ha ido dedicada a explorar el pasado de la vaquera y su drama sin superar al ser abandonada por Emily, su primera niña.

El reencuentro que no veremos

'Toy Story 5' sigue dejando una resolución muy emotiva, con Jessie descubriendo que Emily la quería tantísimo que incluso le puso su nombre a su propia hija. No había sido simplemente un juguete más que fue dejado de lado cuando pasó su tiempo, sino que Jessie tuvo un verdadero impacto en la vida de Emily y su niña nunca la olvidó del todo.

Ahora bien, aunque esta resolución es un tremendo mazazo emocional, los directores Andrew Stanton y Kenna Harris tenían pensado dejarnos uno más gordo todavía: que Jessie y Emily se reencontrasen.

"Amamos a Jessie, y desde el principio siempre quisimos asegurarnos de que tenía una catarsis satisfactoria al final de esta película", explicó Harris a Entertainment Weekly. "Jessie se merece tener un cierre con su pasado, y se merece amarse a sí misma y no verse como que está rota".

Stanton quería mostrar a "la abuela Emily" desde las primeras fases del desarrollo de la película. Incluso se llegó a crear un storyboard para la reunión, que mostraba a una Emily anciana jugando con su nieta en el patio trasero de la casa. Al principio Jessie estaba un tanto reluctante a dejarse ver, pero finalmente Perdigón intervendría para que Emily encontrase a su muñeca, y entonces procedía a contarle a su nieta cómo ambas jugaban cuando ella era pequeña.

Finalmente decidieron dejar de lado la reunión y centrarse en el aprendizaje de Jessie. Especialmente porque, a pesar de haber pasado por varios dueños, descubre lo muchísimo que siempre le importó a Emily y se siente como un legado mayor para ella que le da este cierre emocional que tanto necesitaba.

"No era lo que queríamos que la película expresase, es como en 'Adiós, Charlie', sabíamos que teníamos un objetivo que también era sentimental, y cómo de tenue queríamos que fuera este momento", explicó Harris sobre por qué finalmente eliminaron la escena, con Stanton también estando muy satisfecho con el resultado: "Probó que estábamos trabajando por el objetivo correcto. Solo teníamos que encontrar otra manera de llegar a él".

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