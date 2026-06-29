'Toy Story 5' demuestra que Pixar brilla cuando abraza la originalidad. Desgraciadamente, la taquilla es la que tiene la última palabra

En pleno 2026, cuando se cumplen 30 años del estreno de su primer —y extraordinario— largometraje, muchos solemos cometer el error de dar por sentadas ciertas cosas sobre cualquier producción marca de la casa Pixar que se vislumbre entre el horizonte, incluyendo unos niveles de excelencia audiovisual, narrativa y discursiva que han estado presentes en buena parte —que no en la totalidad— de su extensa filmografía.

No obstante, a pesar de las altas expectativas que suele generar cualquier nuevo proyecto del estudio animado, su cada vez más obvio abrazo a las secuelas ha hecho que el recelo ante las entregas numeradas de algunas de sus obras más reverenciadas esté a la orden del día, y no de forma injustificada. Es por ello que el anuncio de una quinta 'Toy Story' provocó un levantamiento de cejas casi colectivo fruto de la desconfianza hacia la vigencia de la propiedad intelectual.

Juguetes sin pilas

Finalmente, después de su estreno, y tras las evidentes señales de agotamiento que manifestó la saga en su cuarta entrega, 'Toy Story 5' ha terminado cayendo dentro del siempre indeseable saco de las continuaciones con espíritu de explotación en las que el orden de prioridades por parte de las compañías responsables parece tener el facturar lo máximo posible en primer lugar —y hay que reconocer que no les ha ido nada mal—, dejando el resto en un segundo y muy opacado término.

Hay que reconocer que, pese a la decepción que ha supuesto el título que ha cerrado la pentalogía de los juguetes, sus 102 minutos de metraje demuestran eso de que "el que tuvo, retuvo". El director Andrew Stanton, responsable de maravillas de la talla de 'Buscando a Nemo' o 'WALL·E', ha exhibido una vez más su gigantesco talento como narrador en imágenes con una puesta en escena y unos juegos de planificación excepcionales.

A esto, habría que añadir un reparto de voces de primerísimo nivel —fantásticas las incorporaciones de Conan O'Brien y Greta Lee— y un acabado visual extraordinario que marca un nuevo techo para la compañía propiedad de Disney y que regala momentos de una grandísima belleza –los juegos de luz y partículas son verdaderamente asombrosos–. Por desgracia, aquí acaban las, a mi juicio, virtudes de un filme que bien podría haber sido relegado al catálogo de Disney+.

Y es que, de igual modo que esperamos excelencia narrativa y visual de un producto marca de la casa, el sello de calidad Pixar debería tener asociado un poso temático lúcido tanto en su concepto como en su ejecución. Por supuesto, el conflicto gigantesco de Woody, Buzz y compañía, que tienen que enfrentarse a la irrupción de la tecnología y la IA en su día a día es tan interesante como oportuno, pero el modo en que Stanton y su equipo lanzan sus tesis al público está muy por debajo de la media marcada dentro del estudio.

El discurso de un largo como este debe ser, por encima de todo, accesible para todo tipo de públicos, pero en ningún momento se tiene que confundir sencillez con simplicidad. Los males que están causando las pantallas en la población de todo el mundo —ya no digamos desde que la inteligencia artificial generativa ha entrado en nuestras vidas— son lo suficientemente evidentes y complejos como para reducirlos al enésimo plano de una persona mirando su móvil sin comunicarse con la demás gente de la habitación.

Este reduccionismo, sumado a unos notables problemas de ritmo debido a la estructura dramática centrada en tres historias sucediendo en paralelo —que, por suerte, se arreglan en el más inspirado tercer acto—, han terminado reafirmando lo que se llevaba proclamando desde hace años: en esta era de franquicias y segundas —y quintas, y décimas— partes, Pixar solo brilla cuando abraza sin cortapisas la originalidad, y ahí están títulos como 'Hoppers' para corroborarlo.

Lamentablemente, es la taquilla la que termina teniendo la última palabra.

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