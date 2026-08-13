El director del final de 'Fast & Furious' se enfrenta a Vin Diesel por el guion de la última entrega. "Me encantaría decirte toda la verdad, pero no puedo"

Desde el inicio de la saga 'Fast & Furious' en 2001 nunca habíamos pasado tanto tiempo de espera entre película y película: han pasado más de tres años desde que 'Fast X' no cumpliera todas las expectativas en taquilla recaudando 714,4 millones, y 'Fast Forever' (o 'Fast and Furious 11'), la prometida última cinta de la franquicia, ni siquiera se ha empezado a rodar. Tiene fecha de estreno, el 17 de marzo de 2028, pero habrá que ver si llegan... sobre todo teniendo en cuenta los gigantescos problemas que están teniendo con el guion, diga lo que diga su protagonista.

El cocherito leré, me dijo anoche leré

Vin Diesel calentó hace poco los ánimos, alertando del reestreno de la primera parte y afirmando "No tenéis ni idea... Cuando el 17 de marzo de 2028 llegue... agradeceréis a Dios poder haber visto la primera en cines este verano. Acabo de leer el guion de 'Fast Forever' de Mike Lesslie. Es el mejor guion que he leído en décadas. Aún estoy llorando...".

A cualquier fan de la saga se le puso la piel de gallina pensando en que 'Fast and Furious 11' había apretado por fin el acelerador, pero Louis Leterrier, su director, ha tenido que bajar los ánimos.

En una entrevista con Polygon, Leterrier ha dicho todo lo que puede decir al respecto sin tener consecuencias: "Me encantaría decirte toda la verdad, pero no puedo. Habrá un final, y es genial. Tuve mucha, mucha suerte de formar parte de la franquicia, amo a Vin y a Universal. Es genial trabajar con ellos. Así que sí. Veremos, con suerte".

Dicho sea de paso, no deja claro si él sigue siendo el responsable: "No la voy a dirigir ahora porque estoy acabando otra película, pero sí, esta franquicia tendrá un final. ¡Han hecho una montaña rusa! Tienen que acabarla. Alguien tiene que acabarla".

De "Aún estoy llorando" a "Veremos, con suerte" hay toda una intra-historia que ojalá sepamos algún día. A priori, lo último que supimos es que en marzo Michael Lesslie ('Assassin's Creed', 'Ahora me ves 3') estaba reescribiendo el guion después de muchísimos problemas en la pre-producción, incluyendo una gran bajada del presupuesto. Que la historia terminará, está claro. Que la veamos en 2028, por más que Diesel afirme que el guion ya está terminado, es otro asunto.

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