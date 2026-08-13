Ya en streaming una de las películas más angustiosas del año que refleja una realidad poco comentada

Hay cierto tipo de cine europeo donde su género parece ser más bien el de “empatía”. Tomando de diferentes herramientas, como la tensión o el ritmo del thriller, nos mete de lleno en la perspectiva subjetiva de un personaje que representa una realidad poco comentada o captura en el cine. En ese terreno trata de moverse ‘Turno de guardia’ (’Heldin’).

Un turno que no se acaba

Una de las actrices más fiables de la actualidad como es Leonie Benesch, que siempre parece estar dispuesta para meterse en un thriller de características asfixiantes para sus personajes, protagoniza este drama sanitario dirigido por Petra Volpe. Ambas capturan la experiencia de una enfermera tipo que ya se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

Floria es enfermera en la planta quirúrgica de un hospital suizo, y siempre trata de mantener la profesionalidad cuidando con amabilidad a los pacientes y ayudando a sus compañeros. Sin embargo, el turno que se le presenta por delante acabará haciéndose más cuesta arriba de lo esperado.

Vemos ocasionalmente algunos detalles personales del personaje elaborado por Volpe, pero en su mayor parte intenta mantenerla dentro de unas características comunes para capturar la experiencia de las trabajadoras del sistema sanitario. Una marcada por el trabajo constante, la comprensión a toda costa del paciente aunque funcione de manera unidireccional y la abrumadora sensación de bola de nieve creciente.

‘Turno de guardia’ aspira a capturar ese fenómeno de burnout que se produce en cualquier sistema sanitario del mundo, y está generando agotamiento en los profesionales, cuando no abandono. La cámara sigue en todo momento al personaje de Benesch y capta todo el rato su agotamiento y su dificultad para llegar a todo a pesar del esfuerzo constante.

Ese seguimiento constante acaba haciendo que ver la película se vuelva una de las experiencias más angustiosas que se pueden ver del cine este año. El formidable compromiso de la actriz con el personaje y el tono de la película la impulsan para conseguir buena parte de sus ambiciones, aunque no pueda evitar querer explotar tus emociones para dejarte con una impresión clara al final.

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