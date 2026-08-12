El remake de 'La posesión' del director de 'Smile' ya tiene fecha de estreno. Se enfrentará a una de las grandes sagas del cine familiar

Pocas cosas dicen "verano" como una buena ración de horror cósmico psicosexual con criaturas tentaculares, body horror, angustia vital y algunas de las escenas más impactantes que podamos llevarnos a las retinas. Al menos esto esto es lo que han debido pensar los señores de Paramount cuando han decidido adjudicar una fecha de estreno tan jugosa como el 11 de junio de 2027 al remake estadounidense de la eterna 'La posesión' de Andrzej Zulawski.

Poseídos por los remakes

Después de que la siempre interesante industria indonesia decidiese darle una vuelta de tuerca al inimitable largometraje protagonizado por Isabelle Adjani y Sam Neill en 'Possession: Kerasukan' —está disponible en Netflix—, el país de las barras y estrellas será el próximo en probar suerte con una producción que, a fecha de hoy, ya llama la atención únicamente por su combinación de realizador y dúo protagonista.

Parker Finn, que debutó por todo lo alto en 2022 con 'Smile', título de terror que se convirtió no solo en un éxito indiscutible, sino en una franquicia que ya va camino de su tercera parte, será el encargado de dirigir a Margaret Qualley —más que familiarizada con el género tras su paso por 'La sustancia'— y a un Callum Turner que continúa apareciendo en no pocas quinielas para hacerse con el papel del nuevo James Bond.

De este modo, 'Possession', que cuenta con Robert Pattinson entre su equipo de productores, debutará junto a 'Cómo entrenar a tu dragón 2' para llevar a nuestros cines una de las sesiones dobles más grotescas que hayamos visto desde la que formaron las últimas entregas de 'Saw' y 'La patrulla canina'. Y ojo, porque no seré yo quien rechace una maratón con cuatro horas del cine más opuesto que podamos imaginar.

Queda poco menos de un año para comprobar si la 'Posession' de Finn, cuyo reparto completan Diego Calva, Madeline Brewer, Emory Cohen, Nicholas Alexander Chavez y Paul Dano le llega a la altura de los zapatos a la original. Por lo pronto, esperaremos pacientemente a las primeras dosis de material original para empezar a hace nuestras conjeturas.

Vía | IndieWire

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