Hollywood intenta montar su nuevo Barbenheimer con 'Saw X' y 'La Patrulla Canina'. Spoiler: sale mal

La industria del cine ha cogido todas las lecciones equivocadas del éxito de 'Barbie'. Primero, que en el triunfo de la película no ha tenido nada que ver su estilo visual y su personalidad, sino su propiedad intelectual, por lo que tendremos decenas de películas de juguetes hasta hartarnos (de la misma manera que 'Gran Turismo' no ha bebido del éxito de 'Super Mario Bros', también veremos fracaso tras fracaso). Y segundo, que Barbenheimer, un fenómeno popular creado en redes sociales, se puede replicar de manera artificial desde las productoras juntando dos películas que se estrenen el mismo día. No sale bien.

¡No se parecen! ¡Ahí está la gracia!

Para ejemplo, un botón: el 29 de septiembre se estrenarán en Estados Unidos (que no en España) dos películas que no pueden ser más diferentes entre sí, ambas destinadas a públicos opuestos: 'Saw X' y 'La Patrulla Canina: La Superpelícula' (que es la segunda parte de 'La Patrulla Canina: La Película', es complicado). Por supuesto, ambas productoras han estado encantadas de ìntentar levantar sus beneficios juntándolas en 'Saw Patrol'. Os acaba de dar tanta pereza como a mí.

Hay que decir a favor de la cuenta de Twitter de Saw que, aunque el fenómeno no está calando, lo está haciendo muy bien. Si en 'La patrulla canina' ponen una imagen de pasatiempos para niños, Jigsaw toma el testigo y los hace él mismo. Es divertido pero tienen que ser conscientes de que la muy amplia mayoría del público no les está siguiendo el rollo.

No es lo mismo juntar 'Barbie' y 'Oppenheimer', que al fin y al cabo son dos películas que se presuponen buenas y destinadas al gran público, que dos secuelas de nichos diferentes sin orden ni concierto. Por supuesto, veremos a Hollywood intentando repetir el movimiento un par de veces antes de darse por vencida y, de hecho, ahora mismo estoy bastante seguro de que hay varias agencias de publicidad buscando la manera de encajarlo, sin darse cuenta de que, como el éxito de 'Barbie', son cosas que pasan una sola vez en la vida.

