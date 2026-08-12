Tras 'Your Name' y 'Suzume', Makoto Shinkai ya trabaja en una nueva película. Todavía no sabemos ni su nombre, pero sí dónde podremos verla

Makoto Shinkai lleva ya unos cuantos años trabajando en su nueva película. Lo cierto es que apenas se tomó un tiempo de descanso desde que se estrenó 'Suzume' ('Suzume no Tojimari') en 2022, porque para finales de 2024 ya nos confirmó que trabajaba en su nuevo proyecto y que pronto tendríamos noticias.

Las cosas se mueven a su ritmo...

Desde entonces no nos ha dado muchas más novedades, aunque el director de 'Your Name' ha estado trabajando entre bambalinas y parece que poco a poco se acerca el momento de desvelar su nueva película. De entrada, hace unos meses nos puso los dientes largos prometiendo que iba a ser "increíble", y ahora ha encontrado distribución.

No sabemos ni el nombre, ni la fecha de estreno, ni tenemos detalles sobre su argumento. Pero lo que tenemos asegurado es que Crunchyroll ya se ha hecho con los derechos de distribución. Lo nuevo de Shinkai se podrá ver en los cines de todo el mundo de la mano de Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment y, a su debido tiempo, es de esperar que también termine en su plataforma de streaming.

La noticia no es del todo una sorpresa, especialmente porque Crunchyroll ya se encargó en 2023 de distribuir internacionalmente 'Suzume' en cines. Una estrategia muy cuidada que reportó más de 300 millones de dólares en todo el mundo, y que además en España marcó uno de sus primeros doblajes en castellano dejándonos un trabajo precioso.

'Suzume' se fue a casa con una taquilla impresionante, y aunque se quedó lejos de las cifras que logró 'Your Name' en su día sí que tuvo una mejor acogida que su predecesora, 'El tiempo contigo'. Además, pescó una nominación en los Globos de Oro y se convirtió en la primera película de anime en décadas en competir en el Festival de Berlín. Un listón muy alto que ahora Shinkai debe superar, ahora solo nos toca esperar que la liebre salte pronto y por fin tengamos un vistazo real a lo que anda cocinando.

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