'Marsupilami' es una película encantadora y tiene un protagonista monísimo. Me ha conquistado y creo que es cine familiar en su máximo esplendor

Si hay un alguien capaz de convertir un crucero de lujo en un absoluto caos, ese es Marsupilami. El mítico animal amarillo francés creado por André Franquin da el salto de las viñetas a la gran pantalla de la mano de Philippe Lacheau en una aventura que apuesta por el humor, el espectáculo y la diversión para toda la familia. Y resulta difícil no dejarse contagiar por su energía: entre un pequeño Bibi adorable, una gigantesca cola con infinitas posibilidades, persecuciones disparatadas y un reparto dispuesto a entregarse al absurdo, 'Marsupilami' sabe perfectamente qué tipo de película quiere ser. Y se estrena en cines el 12 de agosto.

Mamíferos en alta mar

La historia sigue a David Ticoule (Philippe Lacheau), un hombre que atraviesa un momento bastante complicado: acaba de separarse, intenta mantener el vínculo con su hijo y, para rematar, su trabajo en un zoológico tampoco atraviesa precisamente su mejor momento. Todo cambia cuando su jefe le encarga viajar a Sudamérica para recoger un misterioso paquete. El problema es que el encargo acaba llevándolo a un crucero junto a su ex, Tess, su hijo Leo y Stéphane, un compañero de trabajo muy torpe. Cuando Stéphane abre accidentalmente el paquete, aparece Bibi, un adorable bebé Marsupilami, y lo que parecía una misión sencilla se convierte en una aventura completamente descontrolada.

Lacheau aprovecha al máximo las posibilidades que ofrece su protagonista animado y construye una película llena de gags, persecuciones y situaciones surrealistas. Bibi es, evidentemente, el gran reclamo y el personaje que consigue que todo funcione a su alrededor, especialmente gracias a una animación que lo convierte en una criatura adorable capaz de desplegar su gigantesca cola para todo tipo de situaciones. La mezcla de personajes de carne y hueso con el marsupilami mantiene además un ritmo visual muy entretenido, con ecos evidentes de películas como 'Gremlins' o incluso de la entrañable aventura de 'E.T.'.

Por otro lado, también hay espacio para emocionarse más allá del caos. Bibi acaba estableciendo una amistad con Leo mientras David tiene que enfrentarse a las consecuencias de que el pequeño marsupilami caiga en manos del siniestro dueño del zoológico en el que trabaja, interpretado por un Jean Reno que se lo pasa en grande. La película apuesta por una estructura muy sencilla, con personajes deliberadamente esquemáticos y situaciones que parecen directamente sacadas de una viñeta, pero esa simplicidad encaja bastante bien con el espíritu de las historietas de las que nació el personaje.

Ojalá volver a ser una familia

'Marsupilami' no pretende ser una gran película. Su objetivo es mucho más sencillo: ofrecer una aventura familiar repleta de humor, ternura y situaciones absurdas. Y Philippe Lacheau sabe perfectamente qué tipo de cine quiere hacer. Se ríe de sus personajes, juega con los malentendidos y no tiene miedo de llevar algunas situaciones hasta el extremo, incluso cuando el humor roza lo vulgar.

Además, el reparto se entrega por completo al disparate. Jamel Debbouze, Jean Reno, Julien Aruti, Alban Ivanov y el propio Lacheau -que parece el Ryan Gosling francés- se meten de lleno en una aventura en la que el pequeño Marsupilami se roba cada escena.

Funciona especialmente bien si lo que buscas es una película para desconectar, reírte y disfrutar sin ir mucho más allá. Es colorida, rápida, accesible y tiene un protagonista monísimo. Qué más se puede pedir.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de comedia de 2026