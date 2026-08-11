La conexión entre 'La Odisea' y 'Star Wars' es sutil, pero Christopher Nolan lo tiene claro. "Quieres crear un mundo en el que el público se sumerja"

"Hace mucho tiempo, en un país muy, muy lejano...". Vale, puede que 'La Odisea' empiece de otra manera, pero la magia de 'Star Wars' no deja de estar presente a lo largo de la película de Christopher Nolan. No hay sables láser, villanos respirando regular y Estrellas de la Muerte, pero el director, que muchos acusan de excesivamente serio, tenía claro que esta historia solo se podía contar con un poco de magia galáctica.

Darth Vader en Ítaca

En una entrevista realizada por el fantástico Park Chan-Wook, este le resalta a Nolan el letrero que da inicio a la película: "En un tiempo de aparente magia". Y, sorprendentemente, el director de 'La Odisea' lo une con la saga de Lucas: "Una de mis primeras experiencias en el cine, una muy profunda, fue ver la primera 'Star Wars'. La película empezaba con un título que decía 'Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana...". Inmediatamente, eso me decía cómo verla".

Me ayudó a ponerme en el estado de ánimo adecuado para asimilar las imágenes. Sentí que, con esta película, buscaba ese tipo de experiencia en la que quieres crear un mundo en el que el público se sumerja y acepte según sus propios términos. Por eso buscaba una frase que ayudara al público a comprender los términos de la historia.

Sin embargo, lo que más ha discutido el público es la palabra "aparente" y su significado, algo que Nolan tiene claro: "La palabra 'aparente', en concreto, tenía mucho que ver con reconocer la idea de que, si contamos la historia de forma realista, hasta cierto punto tenemos que explicar por qué existe la magia. Me interesaba la idea de que, para una persona que vive en la Edad del Bronce, la magia está presente en todas partes. Cosas que no se pueden explicar".

Por eso hay explicaciones fantasiosas, a veces correctas y otras incorrectas, para lo que ves y para los misterios de la vida. Quería que la gente tuviera eso en mente al empezar a verla. Sin embargo, lo que me parece interesante al hablar de la película es que no estoy seguro de que haya cambiado tanto nuestra forma de entender el mundo que nos rodea como pensaba cuando empecé a rodarla.

Este homenaje sui generis no es de extrañar, porque Nolan ya afirmó que había visto 'Star Wars' 12 veces en su estreno, y considera que fue un antes y un después en su vida... Así que, efectivamente, 'La Odisea' tiene más de escapismo y cine de aventuras puro y duro de lo que creías. Por si el enfrentamiento con un cíclope gigantesco no daba pistas suficientes.

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