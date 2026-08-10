La casa de 'One Piece', 'Dragon Ball' y 'Naruto' sufre un mazazo histórico, y creo que solo es un signo más de que la forma de leer manga ha cambiado por completo

Ya desde hace algún tiempo la industria del manga está intentando mantenerse a flote en los nuevos tiempos. La piratería, que ha crecido una barbaridad en los últimos años, no está ayudando, pero entre que faltan relevos generaciones y las nuevas series no terminan de encajar del todo con su público, las publicaciones lo andan pasando francamente mal.

En concreto, la revista Weekly Shonen Jump, la legendaria publicación que vio nacer a leyendas del shonen como 'Dragon Ball', 'Naruto', 'One Piece' o 'Kimetsu no Yaiba', anda en horas muy bajas.

Las cosas cambian

Ya desde hace algún tiempo en la revista las andan pasando canutas y no dejan de cancelar series nuevas. De acuerdo, 'One Piece' sigue siendo la gallina de los huevos de oro, pero otros exitazos recientes como 'Boku no Hero Academia', 'Jujutsu Kaisen' o 'Sakamoto Days' ya se han despedido, y a la Shonen Jump le está costando encontrar su nuevo pepinazo.

A estas dificultades se le suma ahora un mazazo tremendo: por primera vez en su historia, la revista tiene menos de un millón de copias en circulación. Así lo han confirmado desde la Asociación de editores de revistas de Japón, como reportan desde AnimeHunch, desvelando que entre abril y junio de 2026 la Shonen Jump apenas tuvo unas 985 mil copias impresas.

Este cambio no solo afecta a la publicación de Shueisha en sí, también significa que ya no quedan otras revistas en circulación en Japón que masen del millón de copias publicadas. Para poner en contexto las cifras que se solían alcanzar, en diciembre de 1994 la Shonen Jump llegó a tener en circulación 6,53 millones de copias en los días en los que se publicaba 'Dragon Ball.'

Aunque ojo, la Shonen Jump sigue imprimiendo una absoluta barbaridad, porque otras revistas de demografía similar como la Weekly Shonen Magazine "solo" se movieron en torno a las 281 mil copias. Sin embargo, se siente definitivamente como el fin de una era que demuestra cómo está cambiando el mercado por completo y la manera de consumir manga.

Al fin y al cabo, incluso desde Shueisha vienen apostando cada vez más por el formato digital. Su movimiento más ambicioso fue la creación de Shonen Jump+, una plataforma online en la que se ha publicado algunos de sus mayores éxitos recientes como 'Chainsaw Man', 'Spy x Family' y 'Dandadan'. Incluso desde la editorial han querido potenciar la lectura digital con estrategias como MANGA Plus o MANGA MILLION, que quizás han terminado dañando de manera irreversible a su publicación física.

¿Significa esto que el formato físico vaya a desparecer? No lo creo, pero los hábitos de consumo de los lectores han cambiado definitivamente. Tanto por parte de los lectores adultos que buscan la comodidad en sus teléfonos y no quieren acumular pilas de revistas, como por parte de una nueva generación que ya ha crecido con una normalización del formato digital.

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