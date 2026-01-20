Shonen Jump guillotina otro manga. La legendaria revista de 'One Piece' sigue sin dar con la tecla y sentencia su primera gran baja de 2026

Aunque la revista Weekly Shonen Jump puede presumir de ser la casa de grandes leyendas como 'Dragon Ball', 'One Piece', 'Naruto' y 'Kimetsu no Yaiba', en los últimos años le está costando levantar series nuevas que consigan enganchar como antes.

Ha tenido series muy potentes que han ido llegando a su final, pero el relevo generacional se está haciendo de rogar. Y parece que a excepción de 'One Piece', que sigue en publicación tras casi 30 años, a la Shonen Jump se le está haciendo bola eso de encontrar series duraderas.

Vamos pasando con la tijera...

Los mangas de 'Jujutsu Kaisen' y 'Boku no Hero Academia llegaron a su final en 2024, mientras que 'Sakamoto Days' y 'The Elusive Samurai' andan también ya cerca de echar el cierre. Que Shonen Jump se esté quedando sin algunas de sus series más significativas no debería ser un problema, pero es que la revista pegó el tijeretazo a diez series tan solo en 2025.

Ni siquiera 'Astro Royale', el nuevo manga del autor de 'Tokyo Revengers', consiguió pasar la nota de corte. Y ahora, que no llevamos ni un mes en 2026, los editores de Shonen Jump han vuelto a pasar con la tijera y confirmado su próxima "víctima": 'Otr of the Flame'.

El manga de Yuki Kawaguchi arrancó en mayo de 2025 y ha contado con dos volúmenes recopilatorios, pero con la revista publicada el 19 de enero 'Otr of the Flame' ha llegado a su final. El manga se ha despedido tan solo tras 34 capítulos y menos de un año en publicación, pero se ve que esta aventura de fantasía oscura no ha conseguido convencer a los lectores y los editores.

Se ve que el final era inevitable, ya que 'Otr of the Flame' había cogido carrerilla en los últimos capítulos para cerrar su gran batalla e introducir los elementos narrativos justitos. Así que a los lectores regulares no les ha tenido que sorprender este final abrupto. Mientras tanto, nueve de las series estrenadas en 2025, incluyendo 'Jujutsu Kaisen Modulo', todavía resisten a la cancelación. Esperemos que consigan tener tiempo para crecer y veamos si alguna consigue convertirse en ese gran relevo que venimos esperando.

