Tras el final de 'Jujutsu Kaisen' y 'Boku no Hero Academia' este es el nuevo gran icono de Shonen Jump, pero su anime aún se hará de rogar

Cuando arrancó 'Kagurabachi' la verdad es que muy poca gente daba dos duros por la serie de manga, pero poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de los éxitos recientes de la histórica revista Weekly Shonen Jump.

'Kagurabachi' de Takeru Hokazono se ha convertido en uno de los mangas a tener en cuenta de esta nueva generación, especialmente tras el final de 'Jujutsu Kaisen' y 'Boku no Hero Academia... Y su adaptación a anime no debería tardar demasiado en llegar, aunque primero hay que encontrar al estudio adecuado.

No nos casamos con cualquiera

'Kagurabachi' ha pasado de ser un meme a una de las series más cotizadas de la editorial Shueisha. Y, claro, las ofertas por una adaptación a anime no han tardado en llegar, aunque se ve que la revista no quiere casarse con cualquiera y se están pensando muy bien qué estudio debería hacerse cargo.

Ya el año pasado hubo rumores muy fuertes de que MAPPA, el estudio detrás de 'Jujutsu Kaisen', 'Chainsaw Man' y el final de 'Shingeki no Kyojin', andaba detrás de 'Kagurabachi', pero desde Shueisha habría rechazado su oferta. El principal motivo es que el estudio ya tiene un calendario muy apretado, con muchas series y películas en desarrollo a la vez, y en la editorial quieren asegurarse de que los responsables del anime le den toda su atención a 'Kagurabachi'.

Según reportan desde Anime TV, un productor de CyberAgent confirma que Shueisha habría rechazado a "multiples grandes compañías de anime", incluyendo Wit Studio, por las mismas razones. Aún está por confirmar definitivamente, pero parece que quien finalmente se llevaría el gato al agua sería CygamesPictures, el estudio detrás de 'El verano en que Hikaru murió'.

Esta decisión tendría mucho sentido, porque a pesar de que CygamesPictures es un estudio relativamente nuevo, han hecho un trabajo estupendo con el anime de terror y no tienen una carga de trabajo tan masiva. Esto significa que podrían centrarse al máximo en 'Kagurabachi' para ir estrenando las nuevas temporadas de manera regular mientras se mantiene una buena calidad.

Quizás en Shueisha están buscando repetir el fenómeno de 'Kimetsu no Yaiba', con un estudio centrando todos sus esfuerzos en el anime. Y así se evitarían fiascos como el de 'One-Punch Man', que ha tenido que sufrir unos parones larguísimos entre temporadas y una calidad regulera porque sus responsables andan hasta arriba... O como ha pasado con 'Sakamoto Days', que ha terminado desencantando a los lectores del manga.

Y es que 'Kagurabachi' es la nueva niña bonita del baile y una gallina de los huevos de oro para la Weekly Shone Jump. Aunque esperemos que la adaptación no tarde demasiado y se le pase el arroz.

