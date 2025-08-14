Es uno de los mejores animes del verano y está en Netflix. Un thriller de terror psicológico ambientado en un pequeño pueblo japonés en el que nada es lo que parece

El verano va de miedo para estrenos de terror, y lo estamos viendo estos días con la llegada de 'Weapons' a las salas de cine. En anime también hemos visto la llegada de varios thrillers psicológicos de aúpa como 'Takopi's Original Sin', pero en cuanto a animes de terror el que se está convirtiendo en un imprescindible es 'El verano en que Hikaru murió' ('Hikaru ga Shinda Natsu').

Las apariencias engañan

'El verano en que Hikaru murió' adapta el manga del mismo nombre de Mokumokuren y se puede ver en Netflix, donde (tristemente) la traducción de sus subtítulos ha levantado su cierta polémica durante sus primeros capítulos. Pero dejando la controversia atrás, vamos al lío con el terror lovecraftiano en el Japón rural.

Esta es la historia de Yoshiki y Hikaru, dos chavales muy diferentes que son amigos de toda la vida. Pero un día Yoshiki se da cuenta de algo, y es el único que parece notarlo: Hikaru en realidad ha muerto y ha sido sustituido por una extraña criatura que conserva su apariencia física y sus recuerdos.

A pesar del miedo que le produce este ser, Yoshiki decide mantener el secreto porque no está listo para decir adiós a Hikaru y esto es lo más cerca que está de seguir con su amigo. Al mismo tiempo, una serie de incidentes y asesinatos tienen lugar en el pueblo, que está rodeando de una presencia sobrenatural, y un investigador acude al lugar para zanjar el caso.

'El verano en que Hikaru murió' maneja la tensión de maravilla, equilibrando muy bien esos momentos cotidianos más tranquilos del día a día de Yoshiki, "Hikaru" y sus compañeros con las escenas más turbias en las que el anime da un volantazo. Cada capítulo te deja con una sensación constante de inquietud, que no tira demasiado de jumpscares sino que se dedica a tensar cada vez más la cuerda.

Entre las investigaciones y que se va tirando muy poquito a poco del hilo, pronto descubrimos que este idílico pueblecito no es lo que parece (y que más de uno sabe más de lo que deja ver). Es un ambiente misterioso e incluso paranoico, con muchas escenas que te dejan con mal cuerpo... Aunque también queda claro que no todo es superstición y atmósfera evocativa: los monstruos son muy reales y pueden estar en cualquier parte.

Y, a pesar de todo esta mal rollo e inquietud, no puedes evitar sentir cierto apego por "Hikaru", quien está experimentando por primera vez la vida humana. Aunque también es imposible que no se te parta un poco el corazón cada vez que Yoshiki recuerda que su amigo en realidad está muerto y le ha perdido para siempre.

A pesar de que los protagonistas de 'El verano en que Hikaru murió' no son pareja, tal y como explicó su autor, se trata de una historia de terror queer. Y es algo que también permea en la trama, no solo en la relación entre los protagonistas sino en cómo son percibidos a su alrededor. Porque dejando de lado los terrores lovecraftianos, más de una escena se puede entender cómo reacciones homófobas de la gente a su alrededor o de la propia homofobia internalizada de los personajes.

Respecto al aspecto visual, no las tenía todas conmigo cuando se confirmó que CygamesPictures se encargaría de la animación, ya que principalmente se han encargado del anime de 'Umamusume' y otras IPs de la compañía. Pero Ryōhei Takeshita y su equipo han hecho un trabajo fantástico con 'El verano en que Hikaru murió', con una animación muy natural y realista y unos contrastes de color increíbles.

Si queremos un anime de terror malrollero e inquietante, 'El verano en que Hikaru murió' es una opción excelente para pasar el verano entre espíritus del bosque y criaturas de otra dimensión.

