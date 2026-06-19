Mientras el mundo del anime cierra filas contra la piratería, el dibujante de 'Dr. Stone' señala a otro culpable: "No son nuestros enemigos, son nuestro futuro público"

En los últimos meses las editoriales de manga y los estudios de anime están cerrando filas contra la piratería, e incluso se han llegado a cerrar numerosas webs que se encargaban de distribuir material ilegalmente.

Los "leakers" están en el punto de mira y parece que en Japón se están tomando el asunto muy en serio para eliminar cualquier tipo de filtración, pero mientras que algunos creadores como la autora de 'Gachiakuta' carga contra el daño que hace la piratería, el dibujante de 'Dr. Stone' tiene una posición un poco diferente.

La accesibilidad debe ser la prioridad

Hace unos días Boichi reflexionaba desde su cuenta de X sobre cómo está afectando la piratería a la industria, y para el dibujante hay una cosa clara: los fans que leen mangas ilegalmente no son el problema.

Específicamente, el dibujante de 'Dr. Stone' recordaba cómo un fan marroquí le escribió hace años deseando poder convertirse en mangaka, pero también le explicaba que en su país no existía una industria del manga. Esto le llevó a investigar y descubrió que, efectivamente, en muchos países no existe un sistema editorial en sí que publique manga, incluyendo edición, traducción y distribución.

"Incluso donde hay libros, a menudo falta la infraestructura para impresión, distribución y librerías, lo que hace muy difícil que se desarrolle una verdadera industria", explicaba Boichi "Decirle a los fans del manga en esos países: 'tu país tiene un PIB per cápita relativamente alto, así que deberías comprar manga' es inútil si no hay una forma real de comprarlo.

Y es que para Boichi el problema real no es la piratería en sí, sino que acceder al manga sigue siendo un privilegio demasiado caro. El dibujante continuó explicando que en muchos países el precio de cada tomo puede rondar los 15 o 20 dólares, por lo que se debería apostar mucho más por las publicaciones digitales.

"El futuro del manga debería incluir servicios digitales: manga que se pueda disfrutar de manera razonablemente accesible y asequible. Si se establecen tales sistemas a nivel global, creo que la industria del manga podría crecer de una manera tremenda. Así, en países sin ninguna tradición de publicación se podrían desarrollar industrias de manga sostenibles."

En realidad Boichi no va desencaminado, y es un giro que las editoriales japonesas están tomando poco a poco con publicaciones como Shonen Jump+ o MANGA Plus o Kadokomi, las aplicaciones para leer manga de Shueisha o Kadokawa. Estas últimas permiten a muchos lectores internacionales poder leer los mangas de manera oficial, ya que en muchos casos las editoriales de sus países van con mucho retraso frente a la publicación japonesa y hay muchos títulos que tampoco llegan.

Para Boichi, este es el gran problema, la accesibilidad. Porque si un producto se piratea, significa que existe una demanda para él y los lectores que leen manga ilegalmente son los fans que apoyaran sus obras en el futuro.

"Las primeras personas en pagar por servicios legítimos de manga serán, en muchos casos, precisamente los lectores que una vez dependieron del pirateo. No son enemigos de la industria: son sus primeros partidarios en potencia", apuntaba Boichi. "Los lectores de manga que piratean no son nuestros enemigos, son nuestro futuro público".

Aunque ojo, que también dejó claro que hay una diferencia importantísima entre las grandes empresas que se lucran con la piratería y se lucran sin compensar a los creadores, y los lectores que simplemente buscan acceder a sus mangas favoritos.

Desde luego, el dibujante se ha metido en un berenjenal tremendo, pero también recuerda que ha visto de primera mano cómo esta misma situación se dio en Corea del Sur en los años 90, cuando la piratería estaba normalizada. Solo que a raíz del crecimiento de los servicios digitales surgieron plataformas como Webtoon, donde millones de creadores publican sus obras de manera regular. Así que, basándose en su propia experiencia, Boichi tiene muy clara la fórmula para acabar con la piratería y salvar la industria del manga:

"Lo que hay que hacer es simple: construir servicios digitales de manga adecuados. Asegurar precios justos. Y lo más importante, ayudar a cada país a desarrollar su propio ecosistema de manga.", sentenció el dibujante.

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