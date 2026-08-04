'Spider-Man 5' ya está en marcha y Tom Holland afirma que "seguiré haciendo de Spider-Man mientras me quieran"

El histórico éxito de 'Spider-Man: Brand New Day' empieza a tener consecuencias, y la más evidente es que tanto en Sony como en Marvel ya piensan en el regreso de Tom Holland es 'Spider-Man 5'. Es cierto que el actor ya estaba pensando en pasar el testigo, pero eso va a tener que esperar.

Que cada nueva película de Holland como Peter Parker haya recaudado más que la anterior es algo que pesa demasiado a la hora de que en ambos estudios tan siquiera consideren la posibilidad de que ha acabado su etapa como el trepamuros. Además, tanto él como Zendaya dejaron claro hace bien poco que ellos estarían encantados de volver.

Hasta que se cansen de él

La clave ahora está en dar con el material adecuado, pues Holland ya dejó claro que solamente volvería después de 'Spider-Man: No Way Home' si le ofrecían algo que merecía la pena. El resultado de esa petición fue 'Spider-Man: Brand New Day', así que no creo que nadie pueda quejarse...

Por ahora, Tom Rothman, actual CEO de Sony, ha señalado que "les puedo asegurar que, sin duda, lo espero. Escuché a Tom decir en algún momento que quería continuar, y nos encantaría que lo hiciera", mientras que Kevin Feige, el jefazo de Marvel Studios, ha añadido que "siempre hay planes" a la pregunta de si ya se traba en 'Spider-Man 5'.

Además, el propio Holland lo ha terminado de dejar claro al afirmar que "seguiré haciendo de Spider-Man mientras me quieran". Simplemente toca cerrar un acuerdo y ver cómo encaja la quinta película en el futuro de Marvel. Pero claro, el estudio no querrá dar pistas con 'Vengadores: Doomsday' en el horizonte...

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