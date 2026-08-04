RTVE se retiró de 'Eurovisión' y todos daban por finiquitado el 'Benidorm Fest'. Su presidente acaba de responder con una cifra

El 'Benidorm Fest' nació oficialmente hace cinco años para elegir al representante español en 'Eurovisión', pero la retirada de RTVE del certamen por la controvertida participación de Israel —y el desplome inmediato de audiencia— abrió un debate más profundo sobre su razón de ser. La preselección parecía perder sentido sin el destino eurovisivo, y muchos dieron por hecho que el formato tenía los días contados. Sin embargo, la corporación pública se reafirmó en su apuesta y abrió inscripciones para 2027 con un éxito un tanto sorprendente de convocatoria.

"Tenemos casi 900 razones para que algunos se guarden sus teorías sobre el fin del festival"

"A ver cómo explican los agonías del 'efecto Eurovisión' estas cifras", se preguntó José Pablo López, presidente de RTVE, en un mensaje en X / Twitter. "El 'Benidorm Fest' ya es una marca por sí misma y eso es bueno para el talento y la industria musical de España. Casi 900 razones para que algunos se guarden sus teorías sobre el fin del festival; felicidades al equipo, que demuestra que el proyecto tiene recorrido más allá de cualquier coyuntura y que su consolidación como evento musical propio es ya una realidad".

La organización no ha dado aún el dato exacto, y tampoco podemos valorar la calidad de las propuestas como es obvio, pero la cifra adelantada está muy en la línea de ediciones anteriores. El Benidorm Fest 2026 tuvo 870 canciones inscritas, en 2025 se alcanzó un récord de 969 temas y en 2024 la cifra bajó a 825. Si sumamos también 2023 y 2022, el promedio se sitúa en torno a las 885 canciones por edición, lo que confirma que el interés de artistas y discográficas se mantiene estable y que el festival conserva aún tirón en el sector.

No obstante, hay que decir que se recibieron 350 temas en las últimas 24 horas de un plazo de presentación abierto del 6 de abril al 30 de julio, un dato que apunta tanto a esa costumbre tan nuestra de dejarlo todo para el final como a la posibilidad de que muchos artistas se animaran a participar ante la percepción de que este año podría haber menos competencia. Sea como fuere, para el Benidorm Fest continúa siendo un escaparate atractivo incluso en un contexto incierto y sin esa ventana que es Eurovisión.

En Espinof | 'God of War' parece una serie maldita. Además de Kratos, también pierde a su Atreus en una decisión empresarial cuestionable

En Espinof | 'El chiringuito' desvela sus planes en Mediaset. Estos son los horarios, canales y colaboradores del programa de Josep Pedrerol