'El chiringito' desvela sus planes en Mediaset. Estos son los horarios, canales y colaboradores del programa de Josep Pedrerol

Quedan unas dos semanas para que arranque la nueva temporada de LaLiga y con ese debut futbolístico regresa a antena un 'El chiringuito' completamente renovado (bueno, no tanto), que aterrizará próximamente a Mediaset después de trece años en Atresmedia. Y el espacio deportivo presentado por Josep Pedrerol acaba de desvelar sus planes de emisión.

Como ya nos imaginábamos, será el mismo lunes 17 de agosto, coincidiendo con el cierre de la primera jornada de liga cuando arranque el programa en su horario acostumbrado: de domingo a jueves a las 0:00. Eso sí, en lugar de en un canal, el programa se mudará una noche a la semana.

Chiringuatro

De esta manera, entre semana el programa se emitirá en Energy y los domingos en Cuatro. Un poco antes, tendremos 'La cuenta atrás' con 15 minutos resumiendo las claves de la jornada.

'El chiringuito' tomará, por tanto, el relevo de la nave del misterio de Íker Jiménez ('Cuarto milenio'), que normalmente emite doble entrega los domingos (un programa nuevo y uno repetido) en Cuatro. En Energy trastoca incluso menos la parrilla ya que suele ser un bucle de reposiciones de 'CSI', 'NCIS: Los Angeles' o el procedimental de turno.

Por otro lado, entre las novedades se encuentra un nuevo plató, adaptado para el análisis y con la posibilidad de contar con público en emisiones especiales, es decir, en caso de partidos del más alto nivel.

'El chiringuito' contará con sus colaboradores habituales: Tomás Roncero, Edu Aguirre, Alfredo Duro, Jota Jordi, Cristóbal Soria, Carme Barceló, Juanma Rodríguez, Paco Buyo, Lobo Carrasco, Fernando Sanz, Jorge d'Alessandro, Javier Balboa, Juanfe Sanz, Diego Plaza o Álex Silvestre. Pedrerol, además, asegura que habrá nuevos fichajes que van a gustar mucho.

Además, tendremos análisis arbitral a través de los exárbitros Rafa Guerrero, José Luis Pajares Paz e Ildefonso Urizar Azpitarte y una ristra de corresponsales en Barcelona (José Álvarez y Marc Núñez), Bilbao (Edu Velasco) y Andalucía (Gonzalo Tortosa).

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