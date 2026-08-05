‘Spider-Man: Brand New Day’ y la cancelación de ‘Blade’ muestran que Marvel ya es incapaz de volver a hacer algo sencillo

Ya se ha vuelto algo circular el ver cómo prometen una película de ‘Fast & Furious’ que vaya a recuperar “el espíritu original de las carreras” para que al final sea una escena en lo que sigue siendo una algarabía exagerada y absurda. Fabulosamente absurda y entretenida, hay que decirlo, pero vuelve ridículo el pensar que un volantazo hacia lo contenido sea posible.

Para todos los que hemos estado viendo historias de ‘Spider-Man’ en diferentes formatos, siempre resulta muy atractivo encontrar historias donde es él solo frente a un mundo muy pequeño. Salvar la ciudad de los problemas más nimios, o de la riqueza de enemigos que han salido de su propio universo. Ese equilibrio entre ser el héroe que su ciudad necesita y también tener que lidiar con problemas normales de Peter Parker, como encontrar dinero para pagar el alquiler o la manera de pasar tiempo con su entorno.

Hace tiempo que una película de Spider-Man no se mueve en esos términos, y varios factores han contribuido a ello. Los vaivenes de dirección de Sony que le han llevado al más grande Universo Cinematográfico de Marvel, donde encuentra hueco compartido con toneladas de personajes en similar importancia a él. Luego el crecimiento hipertrofiado del cine de superhéroes como espectáculo masivo, que invita a introducir muchos elementos aunque jueguen en contra de una historia central o mantener una escala con sentido.

Pero ‘Spider-Man: Brand New Day’ prometía ser algo distinto. Un retorno a un Peter Parker en su propia esquina del universo (Nueva York), lidiando con sus propios problemas y no con una amenaza interdimensional o multiversal, y con problemas más o medios reconocibles para una persona que sigue siendo una bajo la máscara del superhéroe. Un retorno a lo básico que el director Destin Daniel Cretton mantiene… durante una hora más o menos.

Cuando mejor funciona (y más que funciona, acaba siendo asombrosa) es en un tramo donde podemos conectar con las emociones de un Spider-Man en conflicto con su decisión de mantenerse anónimo y distanciado del que era su entorno. Hay hasta puntos donde los crossovers/cameos de Marvel acaban funcionando, como las primeras apariciones de The Punisher donde tiene química con el personaje de Tom Holland. Parece justo la clase de aventura sencilla que necesitaba el personaje, y Marvel en general, para superar la fatiga con los superhéroes.

Muchos reclamos, poco centro

Pero no dura, porque esto es Marvel. Su necesidad de justificar su empresa con la saga del multiverso y preparar el siguiente estadio de su interminable proyecto les lleva a atravesar a esta película de Spider-Man con diferentes elementos que lo terminan sacando del centro. No es la primera vez que pasa, y ‘Spider-Man: No Way Home’ ya fue un ejemplo de cómo trufar su espectáculo con apariciones que distraen enormemente acaban llevando el núcleo emocional a una nadería sin impacto.

Marvel no lo puede remediar, sea porque creer que una aventura corriente del personaje puede parecer poca cosa o porque tienen que arreglar lo que no han podido construir antes con cuidado. Su capacidad para poder realizar una película más sencilla y genuina, que no intente epatar por acumulación, se perdió hace tiempo y acaba no sólo afectando a esta ‘Brand New Day’ sino también a hacer factible películas como ‘Blade’.

Si estamos en un punto donde hay que darle demasiadas vueltas a una película de un cazavampiros con carisma para encajarlo en unos planes que dejaron de tener sentido para el público general, entonces quizás se haya llegado demasiado lejos. Mientras tanto, seguiremos esperando a que nos prometan otra película con Tom Holland que vuelva a lo básico, y acaben haciéndole de nuevo un invitado más a su propia película.

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