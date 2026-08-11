La actriz que interpreta a Helaena en 'La casa del dragón' reacciona al final de la temporada 3: "Es una tragedia, esa es la esencia de su historia"

La tercera temporada de 'La casa del dragón' dejó a sus personajes en una encrucijada de cara a la recta final de la serie. Después de una tanda de capítulos en la que el poder, la guerra y las decisiones cada vez más extremas han ido transformando a los protagonistas, el último episodio ha puesto el foco en uno de los personajes que mejor representaba todo lo que estaba en juego en Poniente.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers del final de temporada

La muerte a través de la ventana

Helaena Targaryen (Phia Saban) se ha quitado la vida arrojándose por una ventana de la Fortaleza Roja, en un desenlace que muchos espectadores podían intuir después de una temporada marcada por sus visiones, su aislamiento y su profunda depresión por estar separada de su hija Jaehaera. Rhaenyra (Emma D'Arcy) descubre lo ocurrido justo antes del final del episodio, convirtiendo la muerte de Helaena en uno de los momentos más devastadores de la temporada.

"Es una tragedia. Sin duda, esa es la esencia de la historia de Helaena", comentaba la propia Saban a Variety. "Pero creo que, como ella misma dice antes, 'Este es mi cuerpo y este es mi bebé, y he abandonado ambas cosas durante toda mi vida'. Ya no quiere vivir así y siente la necesidad de proteger a los hijos que tiene. Simplemente está haciendo todo lo posible".

Antes de morir, Helaena deja además la última pieza de un tapiz que había estado bordando durante toda la temporada para que Rhaenyra la encuentre. La imagen muestra a la reina en el Trono de Hierro, con sangre cayendo de su corona y rodeada de llamas de dragón, una visión que parece anticipar un futuro especialmente oscuro. Para D'Arcy, Helaena era el "corazón y la moral de la serie" y su desaparición tendrá consecuencias enormes.

"Quizás sea el único personaje que, estando cerca del poder, permanece relativamente incontaminado", afirma D'Arcy. "Por lo tanto, creo que su muerte condena a Rhaenyra al camino que ha elegido. No hay vuelta atrás. Desde luego, no hay posibilidad de regresar a una forma de liderazgo más moderada. Y, la verdad, no sé qué pasará después, pero imagino que su relación con Alicent será infranqueable, lo que también significa que la muerte de Helaena condena a Rhaenyra a estar sola en su búsqueda del poder".

La adaptación también se ha alejado en varios aspectos del relato original de George R.R. Martin. En 'Fuego y Sangre', Helaena se suicida después de que su hijo Maelor sea asesinado y no está embarazada cuando muere. Saban considera que estos cambios ayudaron a construir una versión del personaje que lo hacía especialmente interesante.

"Creo que solo puedes interpretar la historia que estás contando", dice Saban. "Así que, en realidad, lo único que me pareció relevante fue el personaje que yo creé y la historia que Ryan, Sarah [Hess] y todos los guionistas estaban creando. Pero sé que hay diferencias en las historias, y creo que algunas de esas diferencias son geniales. Y no creo que Helena hubiera sido un papel tan interesante para mí si no se hubieran hecho algunas de esas modificaciones. Así que, simplemente, hay que adaptarse a las circunstancias".

En Espinof | Emma D'Arcy y el creador de 'La casa del dragón' explican el final de la temporada 3 y adelantan lo que está por venir: "A algunas personas las destruye el poder"

En Espinof | 'La casa del dragón' ha traído de vuelta a un personaje que dábamos por perdido y ha cambiado el equilibrio de la guerra: "Recuperó la fuerza suficiente"