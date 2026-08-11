Si 'Witch Hat Atelier' y 'Frieren' nos dejaron con ganas de más, este otoño llega un prometedor anime de fantasía para llevarnos de viaje a reinos lejanos

Llevamos una temporada buenísima si somos fans de los animes de fantasía, especialmente gracias al fabuloso trío que forman 'Witch Hat Atelier', 'Tragones y Mazmorras' y 'Frieren: Tras finalizar el viaje'.

Mientras regresan estos pesos pesados todavía tenemos mucha parrilla de anime por delante, y este otoño llega por fin la esperadísima adaptación de 'Los siete caballeros del Reino Marronnier' ('Maronie Ōkoku no Shichinin no Kishi').

Una misión clave

'Los siete caballeros del Reino Marronnier' es un manga josei (para mujeres adultas) escrito y dibujado por Nao Iwamoto. Sigue a siete hermanos que son enviados por su madre, la general más influyente de su reino, en una misión diplomática para representar a Marronnier en los reinos vecinos. Un manga de fantasía con lugares lejanos, lleno de intrigas políticas y con el peso del misterio que envuelve a la familia de estos siete guerreros.

La adaptación a anime se confirmó este verano, pero ahora tenemos un primerísimo tráiler de la mano de J.C. Staff, el estudio detrás de las temporadas recientes de 'One-Punch Man', 'Honey Lemon Soda' y 'Edens Zero'. Y lo cierto es que si por ahora el tráiler no promete muchísima acción, sí que tiene un acabado muy similar al manga y con un cierto toque de cuento de hadas.

Kiyoko Sayama, directora de la segunda y tercera temporada de 'To Your Eternity', está al mando de la dirección del anime, con guion de Shinzo Fujita y banda sonora de Yoshiaki Fujisama.

El anime de 'Los siete caballeros del Reino Marronnier' se estrenará el próximo 3 de octubre con los estrenos de otoño. Por ahora no se ha confirmado distribución, aunque es muy posible que Crunchyroll lo fiche con sus simulcasts de temporada, teniendo en cuenta que es la plataforma que más animes emite cada trimestre y es un tipo de serie que pega de miedo en la plataforma.

Por ahora el manga de Iwamoto cuenta con 11 volúmenes recopilatorios, así que en realidad tendríamos material de sobra para una temporada corta de 12 episodios o una un poco más larga de alrededor de 24... Aquí ya dependerá del ritmo que quiera llevar el estudio adaptando. Si nos pica la curiosidad antes del estreno del anime, en España 'Los siete caballeros del Reino Marronnier' se viene publicando de la mano de Fandogamia Editorial.

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