Si 'Witch Hat Atelier' no es suficiente, aquí van 3 series de animación cargadas de fantasía, brujas y criaturas mágicas que se pueden ver en streaming

Esta primavera se ha estrenado 'Witch Hat Atelier', un cuento que promete ser un regalo para los fans del género fantástico. Es la historia de Coco, una niña que descubre el secreto tras la magia que muy pocos conocen y empieza a entrenar para convertirse en bruja junto con el mago Qifrey y sus aprendices.

Aunque si 'Witch Hat Atelier' nos sabe a poco y queremos más historias de brujas, magia, y criaturas fantásticas, aquí os dejo varias series de animación maravillosas que entran solas en cualquier momento.

Little Witch Academia

Una serie comfort que maneja de miedo el equilibrio entre comedía y momentos más emocionales con una protagonista que aprende a hacerse mayor mientras se abre camino en su nueva escuela.

'Little Witch Academia' arranca cuando Akko, una chica con los poderes justitos, llega a una academia de magia para convertirse en una gran bruja. Sueña con ser alguien tan poderosa como su ídolo, Shiny Chariot, y cuando descubre un misterioso artefacto se le van apilando las aventuras para descubrir la verdad sobre qué ocurrió con Shiny Chariot.

Disponible en Netflix

Wandering Witch: The Journey of Elaina

Un fabuloso coming-of-age con otra bruja que va descubriendo poco a poco más sobre sus responsabilidades y su propia identidad como hechicera. 'Wandering Witch: The Journey of Elaina' es una miniserie de 12 episodios, ideal para ver en una tarde y que además tiene un acabado visual encantador.

Es la historia de Elaina, quien inspirada por la bruja Niké decide salir a explorar el mundo tras completar sus exámenes de bruja. El anime se centra en sus viajes y la gente que va conociendo en los lugares que visita, mostrando un mundo muy complejo y lleno de magia.

Disponible en Crunchyroll

Casa Búho

Hace unos años Disney nos dejó una hornada de series de televisión maravillosas entre las que se encuentran : 'Gravity Falls', 'Anfibilandia' y, por supuesto 'Casa Búho'. Si venimos buscando aventuras con viajes a otro mundo, una escuela de magia muy peculiar y un villano misterioso, 'Casa Búho' es un pepinazo que no nos podemos perder.

Aquí tenemos a Luz Noceda, una adolescente que iba a tener un verano normal pero es transportada a las Islas Hirvientes. Así termina en la Casa Búho, donde conoce a una hechicera sobre la que pesa una terrible maldición pero que se ofrece a ayudarla a volver a su hogar.

Disponible en Disney+

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