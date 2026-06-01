Creo que 'Hacks' ha tenido uno de los mejores finales de la historia de la televisión. Una clase maestra de cómo reír a carcajadas mientras te enjugas las lágrimas

El final de una serie que hemos adorado siempre es un mal trago. En parte porque rara vez son los propios autores los que deciden que ya se ha contado todo y pueden poner punto y final sin estirarla, dejando la cosa en un coitus interruptus, un simple episodio especial donde los personajes apagan la luz (literalmente, a veces) esperando que llegue su spin-off. Sin embargo, hay pequeños islotes de felicidad donde gente que ama lo que ha hecho pone un punto y final tan indudable como fantástico. Cada vez hay menos, y por eso 'Hacks' es un pequeño gran milagro: se ha ido en sus propios términos, con una última gran carcajada melancólica. No podía ser de otra manera.

Ojo: Habrá spoilers del final de 'Hacks', como es obvio.

La broma final

Cuando pienso en los mejores finales de la historia de las series imagino, indudablemente, los de 'A dos metros bajo tierra', 'Los Soprano', 'Scrubs' (por más que ahora haya revivido), 'Breaking Bad' o 'BoJack Horseman', pero ahora tendré que añadir 'Hacks' gracias a un capítulo especial que ha perfeccionado el arte de la carcajada durante un mar de llantos. Básicamente, Jean Smart y Hannah Einbinder me llevaron por donde quisieron: de la melancolía al llanto, la aceptación, la alegría y la emoción contenida.

Porque su plano final no podía ser otro: un paseo por las calles de Las Vegas a pura carcajada, como las mejores amigas que aprendieron a ser durante cinco temporadas fabulosas, únicas y no exentas de fallos, pero no por ello menos carismáticas. 'Hacks' es (era) la única serie que puede hacer convincente que uno de sus personajes decida morir y que no veas venir el giro final que en cualquier otra sitcom estaría telegrafiado desde el primer minuto. En sus últimos minutos, para enfatizarlo, la serie se olvidó de todos los secundarios para centrarse en el verdadero alma, los dos personajes mejor escritos de la década en televisión: Deborah y Ava.

Reconozco que fui de los que pensé que en el episodio 9 ya estaba todo contado, con el último gran triunfo de Deborah, pero Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, showrunnerse y guionistas de este final, se guardaban una carta bajo la manga, la única que podría derrumbar a cualquier fan que haya acompañado a este dúo desde el inicio. En cualquier otra mano, la preparación para la muerte de Deborah habría sido un festival de cameos, tristezas y situaciones a medio gas: 'Hacks', por el contrario, ha tirado la casa por la ventana, sabiendo que la magia no volverá a repetirse el año que viene.

Descansa en la gloria

Hay decenas de pequeños detallitos a destacar en el final de una de las ya mejores series de la historia. La mirada de Ava a Deborah en la discoteca, el discurso anti-corporativista de Jimmy, el club de comedia del hotel Diva... y, sobre todo, el momento en el que Deborah se da cuenta de que, si muere, nunca podrá volver a disfrutar de un chiste, a hacer reír, a pelotear con su mejor amiga. A la manera de Ignatius Farray, la comedia salvó su vida.

Por no hablar de ese travelling inicial, medido al dedillo para ser igual que el del piloto y mostrar a Ava como la digna heredera de Deborah. En tu cara, pero sutil, sin necesidad de subrayarlo. Como toda 'Hacks', el episodio final hizo fácil lo que realmente es tremendamente complicado: que el último viaje con unos personajes que traspasan la pantalla, que adoras, que quieres con locura, y que se enfrentan ahora a su momento más definitorio sea amable, divertido y gozoso. Suficiente para quedarse despierta mirando soluciones en Internet, para evitar que tu mejor amiga se meta en un tren, para aceptar el destino que se ha marcado ella misma por mucho que duela.

Porque quizá no le queden treinta años, pero sí otro especial. Y aunque no estemos ahí para verlo, podemos imaginar que será increíble, igual que la serie de Ava. Y ambas volverán a ganar premios, igual que Jean Smart y Hannah Einbider esta temporada, donde prácticamente los tienen en bandeja gracias a dos interpretaciones históricas y merecedoras de todo el amor del público. Era difícil acabar 'Hacks' con el aplauso de toda la platea, pero es que además han conseguido que nos pongamos en pie. Ha sido todo un placer. Y sí, ya se la echa de menos.

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