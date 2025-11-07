La temporada 3 de 'One-Punch Man' se hunde sin remedio. El regreso de Saitama sigue decepcionando y se convierte en uno de los animes peores valorados del año

Los fans de Saitama y 'One-Punch Man' llevaban ya seis años esperando el regreso del anime de superhéroes, y después de que la segunda temporada de la serie decepcionase a la gran mayoría el ambiente estaba bastante caldeado.

Por desgracia, la tercera temporada no ha conseguido levantar el nivel. Y, a pesar de que comenzó de una manera un tanto prometedora, según han ido avanzando las semanas 'One-Punch Man' se ha ido hundiendo cada vez más.

Vamos hacia abajo

Entre una animación muy limitada y que se valora el humor por encima de la acción (y el "efecto diapositiva" no ayuda), la tercera temporada de 'One-Punch Man' ha seguido decepcionando a sus fans. Y el tema ha llegado hasta tal punto que Shinpei Nagai, el director de esta tercera temporada, ha borrado sus redes sociales por el acoso de los seguidores.

Por lo menos otra facción del fandom está expresando sus frustraciones de otra manera y dejando en paz al equipo creativo: con las valoraciones del anime. Y es que la tercera temporada de 'One-Punch Man' ha ido recibiendo críticas cada vez peores y ya se encuentra entre los animes recientes peor valorados.

En MyAnimeList, la mayor base de datos de anime, la tercera temporada de 'One-Punch Man' apenas cuenta con una puntuación de 5,92 en el momento de escribir este artículo. En comparación, y pese a las críticas que tuvo en su momento, la segunda tiene una valoración de 7,53 y la primera temporada una valoración de 7,48.

En IMDb la situación es parecida. Mientras que la serie de 'One-Punch Man' tiene una valoración general de 8,6 estrellas y las notas de la primera y segunda temporada oscilan entre el 7,3 y el 9, ningún capítulo de la tercera temporada supera las 5,9 estrellas.

"No es tan buena como las anteriores temporadas, pero definitivamente se han esforzado las escenas de pelea", dice un usuario en Rotten Tomatoes, aunque la gran mayoría de fans coinciden en que la tercera temporada "es aburrida" y que muestra "una animación pobre, con calidad de diapositivas". Y es que entre las críticas de la audiencia general, la puntuación en la web apenas ha llegado el 19% de críticas positivas.

A la larga, la primera temporada de 'One-Punch Man' de Madhouse ha terminado siendo una bendición y una maldición para los fans, ya que siguen usándola de baremo para medir todos los nuevos capítulos... Y, por desgracia para J.C. Staff, han demostrado que les cuesta estar a la altura. El que hayan pasado tantos años entre temporadas no está ayudando a rebajar las expectativas, pero viendo cómo esta el percal no debería sorprendernos si esta tercera temporada de 'One-Punch Man' pasa a ser la última.

