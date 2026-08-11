No te conformes solo con un eclipse. Aquí van 3 maravillosos animes astronómicos que ver en streaming para maravillarnos con la galaxia

Estos días estamos revolucionados por el eclipse total solar que se producirá este 12 de agosto. Un acontecimiento único que no se dejaba ver desde la península desde allá por 1905, así que obviamente nadie se lo quiere perder, aunque no tiene por qué ser el único evento astronómico que veamos estos días.

Si todo el sarao del eclipse nos ha despertado la curiosidad por las estrellas, la galaxia y los secretos del cielo, aquí os dejo tres fantásticos animes en los que la astronomía juega un papel clave. Y todos los podemos ver en streaming en unas cuantas sesiones estelares:

Insomniacs After School

El anime ideal para los insomnes, porque seguro que podemos identificarnos muchísimo con los protagonistas. 'Insomniacs after School' ('Kimi wa Hōkago Insomunia') arranca con Ganta Kanami, un chico con problemas de insomnio que decide echarse una siesta entre clases en el abandonado club de astronomía.

Allí conoce a Isaki Magari, que tiene el mismo problema y había tenido la misma idea. Para super su insomnio, o al menos conseguir hacer las noches más llevaderas, deciden revivir el club y explorar juntos el cielo nocturno.

Disponible en AMC+

Asteroid in Love

'Asteroid in Love' ('Koisuru Asuteroido') es un encantador slice of life de instituto que se puede ver en apenas una tarde. Mira Konohata conoció de pequeña a Ao, y al observar las estrellas en un campamento prometieron que algún día descubrirían un asteroide al que poner nombre.

Años después se reencuentran en el instituto, y Mira tiene un objetivo claro: universe al club de astronomía para cumplir su promesa. Así que empieza a reclutar a más miembros y meterse de cabeza a todas las actividades que puede para poder encontrar al fin su ansiado asteroide.

Disponible en Crunchyroll

Tierra, sangre, conocimiento: Sobre el movimiento de la Tierra

Aunque si hablamos de animes astronómicos, la joya absoluta de la corona es 'Tierra, sangre, conocimiento: Sobre el movimiento de la Tierra' ('Chi: Chikyū no Undō ni Tsuite'), un anime de corte histórico ambientado en la Europa del siglo XV.

En medio de una creciente persecución religiosa hacia aquellos que se alejan de los dogmas establecidos, un joven llamado Rafal se obsesiona con el cielo nocturno. Empieza a estudiar con un erudito que fue declarado hereje, y según aprende más sobre astronomía más cuestiona las verdades que siempre le han enseñado.

Disponible en Netflix

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