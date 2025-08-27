Si el final de 'Vinland Saga' te ha dejado con ganas de más, este anime histórico sobre la búsqueda del conocimiento está en Netflix y es una obra de arte

Después de veinte años en publicación, 'Vinland Saga' de Makoto Yukimura ha llegado a su final este verano. Su épica vikinga sobre la redención y perdón ha dejado a sus fans con un vacío tremendo. Por lo menos ya sabemos que la tercera temporada del anime está en marcha pero mientras tanto creo que hay otro anime ideal para llenar ese hueco, especialmente si nos gustan los mangas históricos de corte realista.

De historia va la cosa

Se trata de 'Tierra, sangre, conocimiento. Sobre el movimiento de la Tierra' '('Chi: Chikyū no Undō ni Tsuite'), que adapta el manga de Shingo Irie y se ambienta en la Europa del siglo XV.

En este caso dejamos atrás las grandes batallas vikingas y nos centramos en Rafal, un niño prodigio que estudia teología pero que siente una curiosidad tremenda por el firmamento y el movimiento de la Tierra. Así termina estudiando con un escolar que ha sido acusado de herejía, y pronto empieza a cuestionarse las doctrinas de la Iglesia y a buscar la verdad en el cielo nocturno.

Con un enfoque histórico y adictivo, 'Tierra, sangre, conocimiento' nos envuelve en una historia dramática ambientada en la Europa medieval. Si nos gusta el realismo de 'Vinland Saga', este anime es un digno sucesor con su búsqueda de conocimiento, tensiones políticas y reflexiones morales y religiosas. Apenas dura 25 capítulos que cubren todo el manga de Irie y se puede ver en streaming en Netflix.

De la animación se encarga Madhouse, un estudio veterano que nos ha dejado joyas como 'Frieren: Beyond End's Journey', 'Death Note' o 'Monster', así que podemos esperar un acabado impecable que aprovecha al máximo los aspectos más realistas y crudos del manga.

