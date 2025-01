Tras conquistarnos con 'Suzume' y 'Your Name', Makoto Shinkai ya trabaja en su nueva película y promete sorpresas para llevarnos a "un mundo nunca visto antes"

Este 2025 va a venir bastante interesante en cuanto a películas de anime. Y es que Mamoru Hosoda regresa con su nuevo proyecto, pero puede que no sea el único gran director japonés que viene con una película bajo el brazo. Porque ya casi han pasado tres años desde que Makoto Shinkai estrenó 'Suzume', y el director ha confirmado que ya tiene otra película en marcha que puede que llegue más pronto que tarde.

Cumpliendo con el plazo

Saltó a la fama internacional gracias a la magnífica 'Your Name', pero la verdad es que Shinkai en estos últimos nueve años no se ha parado y ha ido sacando nuevas películas de una manera bastante consistente y como un reloj. Así que si nos andábamos preguntando en qué estaba metido últimamente el director, pues ha confirmado que bastante ocupado con su nuevo proyecto.

"¡Feliz año nuevo! Para mi 2024 fue un año dedicado a trabajar en nuevas películas", dijo el director desde su cuenta de X (Twitter). "Es un gran placer trabajar con mis amigos para crear un mundo nuevo, nunca visto antes, empezando de cero. Haré todo lo posible para traeros novedades este año. Espero que 2025 sea un año de paz para todos".

Así que Shinkai se marcó una felicitación de Año Nuevo a sus fans, y de paso nos prometió que pronto sabríamos más de esa película en la que ha estado trabajando a lo largo de 2024. Podemos asumir que contará de nuevo con animación de CoMix Wave Films, el estudio que se ha encargado de sus anteriores películas, y que sus colaboradores habituales repetirán.

Shinkai todavía no ha desvelado ni título ni ninguna imagen, pero viendo el ritmo de estreno de sus anteriores proyectos, es muy posible que su nueva película vea la luz en 2025. Al fin y al cabo, 'Your Name' se estrenó en 2016, 'El tiempo contigo' llegó en 2019 y 'Suzume' en 2022... Así que a película cada tres años, 2025 es el momento perfecto para que llegue su nuevo trabajo

