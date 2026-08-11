Sadie Sink explica el final de 'Spider-Man: Brand New Day': "La manera perfecta de cerrar la historia y mostrar la esencia de quién es ella"

Uno de los grandes misterios de 'Spider-Man: Brand New Day' era saber qué personaje interpretaba Sadie Sink, ya que la actriz de 'Stranger Things' logró esquivar con mucho estilo todas las preguntas alrededor de ello antes de su estreno. Ahora por fin puede hablar libremente de ello, lo cual le ha servido, entre otras cosas, para dar su visión tanto su personaje como sobre el final de la película.

Cuidado con los spoilers de aquí en adelante.

La propia Sink reconoce en Variety que "estaba tan emocionada por llegar a esa escena", en referencia al momento en el que su Jean Grey tiene una conversación con Tía May (Marisa Tomei) en la mente de Peter Parker (Tom Holland): "Siento que en todas las escenas anteriores ella reprime sus emociones o su dolor, y lo afronta usando sus poderes o manipulando a los demás. Pero es ahí cuando se derrumban sus barreras, cuando escucha todo lo que necesita oír en ese momento. Porque por muy fuerte que parezca y por muy firmes que sean sus acciones, en realidad está aterrorizada y muy sola, y creo que hasta ese momento le guarda rencor a Peter por pensar que no está solo".

"Me dijeron que yo era la villana, pero que en realidad no lo era, y así es como la interpreté"

La actriz continúa señalando que "en ese momento final, ella está acorralada, como diciendo: "Sí, esta persona también ha sufrido", pero él ha superado su pérdida y su aislamiento, dándole la vuelta a la situación y ofreciéndole lo que ha aprendido. Y es justo lo que él necesita oír y recordar en ese momento.

Así que sí, rodar esa escena fue genial, y tenía una idea clara de lo que había que hacer. Creo que también fue mi último día de rodaje, así que me pareció la manera perfecta de cerrar la historia y mostrar la esencia de quién es ella en ese momento".

Todo ello es la gran culminación para un personaje al que ella accedió sin tener conocimiento previo sobre Jean Grey, pues confiesa que "nunca había visto "X-Men", así que simplemente no la conocía". Eso sí, obviamente hizo un trabajo de investigación previo y llegó a una conclusión clara a la hora de cómo enfocar a su Jean Grey:

Darle a Jean una historia de fondo es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta sus acciones en la película. Tiene muchos defectos. La conocemos en un momento extraño, porque no creo que quiera hacer daño, pero ella misma ha sido víctima, así que es lo único que conoce. Por eso, darle esa historia y un motivo para sus acciones es tan impactante. Me dijeron que yo era la villana, pero que en realidad no lo era, y así es como la interpreté. No quiero acentuar esa aura de villana, porque en su mente está totalmente justificado. Y estoy de acuerdo. Creo que sí.

Eso sí, la aportación del director Destin Daniel Cretton, con quien Sink ya había trabajado previamente en la discreta 'El castillo de cristal', también fue clave: "En las primeras conversaciones y ensayos, para él siempre fue fundamental que ella fuera una joven que sufre. Al buscar su voz y definir su apariencia, existía la presión de estar a la altura de la imagen de un villano de película de superhéroes, pero nuestro plan era precisamente lo contrario. No centrarnos en los aspectos malvados ni explotarlos demasiado, sino en la adolescente realmente enfadada y herida, algo que, al parecer, ya sé interpretar".

Además, Sink señala que todavía no sabe hacia donde se dirige su personaje al final de 'Spider-Man: Brand New Day': "La verdad es que aún no lo sé. Y cuando digo "no lo sé", quiero decir que de verdad no lo sé", pues todo apunta a que todavía ni siquiera ha podido leer el guion de la nueva película de los X-Men, pese a que ella misma ha confirmado su rodaje para el año que viene.

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