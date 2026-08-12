Los eclipses solares se ven más seguros en el cine. 3 de las mejores películas donde se muestra este fenómeno para ver en streaming

La llegada del eclipse total de sol está causando enorme revuelo, ya que así es de fascinante visualmente este fenómeno astronómico. Tal es su poder que el cine también ha querido capturarlo como elemento de mística estéticamente poderosa. ‘2001: Una odisea en el espacio’ (’2001: A Space Odyssey’) elaboró uno poderosísimo para la ciencia ficción, que ha tenido reflejo en obras recientes como ‘Avatar: El sentido del agua’ (’Avatar: The Way of Water’) o ‘Dune: Parte Dos’ (’Dune: Part Two’).

Han sido memorables algunos ejemplos que nos ha dejado el cine de acción refozando la épica a través del eclipse, como ‘Lady Halcón’ (’Ladyhawk’) o ‘Apocalypto’. Y, por supuesto, el cine de terror ha querido elaborar la faceta más oscura que puede desatar este fenómeno. Hoy nos centramos en tres obras de género recomendables que también se pueden encontrar en plataformas de streaming.

‘Eclipse total’ (’Dolores Claiborne’, 1994)

Dirección: Taylor Hackford. Reparto: Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, David Strathairn, Judy Parfitt, John C. Reilly.

Con este título era de cajón escogerla. Stephen King elabora un incidente tenebroso cubierto de misterio alrededor de la singularidad del eclipse solar, y Taylor Hackford elabora con ello un drama de intriga y crimen cuidadosamente desarrollado. Kathy Bates vuelve a mostrarse sensacional dentro del universo King en esta obra a reivindicar.

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‘Pitch Black’ (2000)

Dirección: David Twohy. Reparto: Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, Keith David, Lewis Fitzgerald.

Con un planeta de tres soles es más frecuente encontrarse un eclipse, y quizá en teoría se vuelve algo menos especial. Pero los eclipses tienen fuerza y hay que aprovecharlos en esta fascinante obra de ciencia ficción y terror espacial de David Twohy, con un Vin Diesel creando un sensacional antihéroe sobre el que trató de hacer una saga épica.

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‘Verónica’ (2017)

Dirección: Paco Plaza. Reparto: Sandra Escacena, Bruna González, Claudia Placer, Iván Chavero, Ana Torrent.

Los eclipses en el terror suelen incitar momentos sobrenaturales con los que luego lidiar toda la película. Es el caso de esta imperecedera y fabulosa obra de Paco Plaza, que traza bien fantasmas, horror religioso y la música de Héroes del silencio para elaborar una de las mejores películas de terror de la última década.

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