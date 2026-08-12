Los dioses juegan un papel clave en 'La Odisea', pero este detalle sobre el caballo de Troya me hace pensar que Christopher Nolan no se ha molestado en aprendérselo

Cuando vi 'La Odisea' tenía claro que era uno de los mayores eventos cinematográficos de 2026, y también de los últimos años. Lo que ha hecho Christopher Nolan a nivel técnico ha sido una absoluta barbaridad y sigo maravillada con la fotografía, la banda sonora y los efectos prácticos de su drama griego.

Ahora bien, entender, entender 'La Odisea' de Homero no sé si lo ha hecho muy bien, ni tampoco el papel que jugaban las deidades en la historia.

Esto no va aquí

Al igual que 'Troya', me parece que 'La Odisea' peca de querer ser demasiado realista en su retrato de los dioses griegos, que en realidad tienen una importancia clave en la historia. Ya no solo en el viaje de Odiseo, que encuentra un némesis persistente en Poseidón y tiene como mentora y protectora constante a Atenea desde que era un niño, pero también tiene sus encuentros con el dios de los vientos y numerosas deidades... También en la propia guerra de Troya.

Más allá del rapto de Helena y de los intereses de los reinos griegos para invadir la ciudad, la guerra de Troya también fue un enfrentamiento entre dioses. Una manera de solucionar sus propias rencillas y hacer un poco de limpieza mientras cada uno encontraba a su propio campeón al que apoyar.

Afrodita, Ares, Artemisa y Apolo fueron dos de los grandes defensores de Troya, cada uno por sus propios motivos. Afrodita se convirtió en la patrona del príncipe Paris cuando este la eligió como la diosa más hermosa en juicio con la famosa manzana dorada de Eris, además de que era la madre del héroe Eneas. Ares, se vio arrastrado por la influencia de Afrodita, mientras que Artemisa y Apolo se la tenían jurada a los griegos después de una serie de ofensas.

En el lado de los griegos teníamos a Poseidón, Hera, Hermes, Hefestos, y Atenea, que era la gran mentora de Odiseo. Cada dios se dedicó a ayudar a su propio bando aquí y allá, forjando armas, aconsejando, guiando a sus héroes en la batalla... Así que me chocó muchísimo cuando Nolan decidió que Atenea era la gran deidad de Troya.

Durante todo el sarao del caballo, Sinón promete a los troyanos que el caballo de madera es una ofrenda a Atenea, que se nos presenta en la película como la diosa protectora de Troya. Con su propio gran templo, sus sacerdotisas, y la consecuente culpabilidad de Odiseo por haber destruido el lugar.

Además, y siendo todavía más tiquismiquis, teniendo en cuenta que los caballos eran uno de los símbolos de Poseidón y que este y Atenea no se llevaban demasiado bien, no sé yo si es la mejor ofrenda posible. Me pareció un rizo innecesario para dar otra capa de culpa y desesperación a Odiseo cuando no había necesidad, ya que el rey de Ítaca hace barbaridades de sobra durante la guerra... Como literalmente arrojar a un bebé inocente desde lo alto de las murallas.

Con todos sus fallos, creo que la denostada serie de Netflix 'Troya: La caída de una ciudad' entendió mucho mejor el papel que jugaron los dioses en la guerra entre los griegos y los troyanos. O, por lo menos, se molestó en dejar a cada uno en su bando correcto.

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