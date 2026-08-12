La temporada 5 de 'The Bear' arrancó con un cameo de Paul Rudd, pero no era la primera vez que el actor "aparecía" en la serie: "No lo sabe mucha gente"

Ya nos hemos acostumbrado de sobra a que actores de renombre se vayan dejando caer por 'The Bear', y mucho más que en cameos puntuales. A lo largo de sus cinco temporadas la serie de FX se ha ido labrando un reparto estelar lleno de pesos pesados, y Paul Rudd no quería perderse, en cierta manera, la oportunidad de aparecer también en el restaurante de Carmy.

Aunque sea en espíritu

La quinta temporada de 'The Bear' arrancó con las apuestas altas y, para varias, con esa atmósfera cargadita de estrés que se ha convertido en una de las señas de identidad de la serie. Los cocineros de The Bear no tienen un momento de respiro, con el gran clímax del primer capítulo llegando en una explosión literal.

En el tramo final del capítulo, las tuberías del restaurante comienzan a dar problemas y a hacer mucho más ruido de lo normal. Aquí es cuando Sydney llama a los hermanos Neil y Ted Fak (Matty Matheson y Ricky Staffiere) para solucionar el problema, y se encuentran con el Paul Rudd de cartón a tamaño real que ya hemos visto en alguna ocasión tapando las tuberías.

"¿Por qué está Paul Rudd haciendo ruido?", pregunta Neil, con Ted respondiendo: "No me jodas, Rudd". Después de un zoom dramático a la cara de Paul Rudd, la tubería explota definitivamente en la cara de Ted y siembra el caos en el local, creando otro problema más para la pila.

Este "cameo" de Rudd fue completamente consentido, y él mismo estaba en el ajo, con lo que no hubo ningún problema en usar su imagen y chotearse un poco. Además, según confirmó el propio Mattheson, que también es uno de los productores ejecutivos de la serie, no era el primer cameo de Paul Rudd, ya que prestó su voz en la primera temporada:

"Rudd, lo sabía todo", afirmó Mattheson: "No creo que mucha gente lo sepa, pero estoy seguro de que es la voz de Ballbreaker en la primera temporada, en el videojuego que estaba en The Beef. Es porque Chris [Storer, el creador de 'The Bear'] y él son muy buenos amigos".

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