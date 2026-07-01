'The Bear' ha exprimido hasta la última gota de su ingrediente secreto y creo que por eso funciona tan bien el final de la serie

Después de cinco temporadas y algunos altibajos, 'The Bear' ha bajado definitivamente la persiana. La serie creada por Christopher Storer se despide poniendo fin al intenso viaje de Carmy Berzatto y del restaurante que daba nombre a la ficción, pero su verdadero broche de oro no lo ha dejado el chef protagonista, sino Richie Jerimovich.

El personaje interpretado por Ebon Moss-Bachrach, que empezó la serie siendo un hombre impulsivo, conflictivo y completamente perdido, termina convirtiéndose en el auténtico corazón de la serie. Su evolución no solo es una de las más emocionantes, sino también la que mejor resume lo que siempre ha querido transmitir 'The Bear': que nunca es tarde para encontrar un propósito.

El alma de la serie

Desde el primer episodio, Richie parecía destinado a ser un secundario más. Era el mejor amigo de Mikey Berzatto, desconfiaba de Carmy y convertía cualquier servicio del restaurante en un caos. Sin embargo, bajo esa fachada de hombre irascible siempre hubo un hombre herido que buscaba desesperadamente su sitio.

El gran punto de inflexión llegó en uno de los episodios más celebrados de toda la serie, durante su breve estancia en el prestigioso restaurante Ever. Esto transformó por completo su forma de entender la hostelería y le permitió descubrir que servir bien a los demás también podía convertirse en una vocación. A partir de entonces, Richie dejó de limitarse a sobrevivir para empezar a crecer.

Después, en la quinta temporada esa evolución alcanza su punto más altoo. Cuando Carmy decide abandonar definitivamente la cocina y replantearse su futuro, Richie se convierte en el gran pilar del restaurante. Es quien mantiene unido al equipo en los momentos más complicados y quien demuestra una serenidad que habría parecido imposible en las primeras temporadas.

Además, la serie también recompensa su crecimiento fuera del trabajo. Richie recibe la oportunidad de viajar a Japón para seguir aprendiendo sobre hostelería y, además, encuentra una nueva ilusión sentimental junto a Jess, una compañera con la que comparte la pasión por ese oficio que tanto ha terminado significando para él.

El hecho de que 'The Bear' cierre su historia con Richie ocupando el último plano no me parece casualidad. Si Carmy representaba la obsesión por la perfección, Richie simboliza justo lo contrario, esa posibilidad de reconstruirse, aprender de los errores y descubrir que el éxito no siempre consiste en alcanzar la excelencia, sino en encontrar un lugar donde uno, por fin, se sienta como en casa.

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