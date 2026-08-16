Jason Sudeikis y el equipo de Apple TV aclaran los rumores sobre el spin-off de 'Ted Lasso' y cuál era la idea original para la temporada 4: "Nunca fue una opción"

Durante años, los fans de 'Ted Lasso' han fantaseado con la posibilidad de que el equipo femenino del AFC Richmond protagonizara su propia serie, especialmente después de que la tercera temporada dejara abierta esa posibilidad. Sin embargo, Jason Sudeikis acaba de poner fin a uno de los rumores más repetidos alrededor de la ficción de Apple TV+: el equipo femenino nunca fue concebido como un spin-off.

Ahora que 'Ted Lasso' ha regresado con una cuarta temporada, el personaje vuelve a ponerse al frente de un equipo profesional, aunque esta vez con un cambio importante: acepta entrenar al nuevo conjunto femenino del AFC Richmond. Y aunque la idea pueda parecer la continuación natural de una historia que llevaba años gestándose, Sudeikis asegura que el plan original era muy distinto.

Nunca estuvo pensado como un spin-off

Sudeikis ha explicado en una entrevista con ScreenRant que el final de la tercera temporada se diseñó precisamente para cerrar la historia, pero dejando suficientes elementos abiertos para que los espectadores pudieran imaginar qué ocurriría después.

"Todo el montaje final tenía como objetivo que la serie terminara, pero dejando algunas cosas abiertas para que la gente, los fans o incluso los más creativos, pudieran crear sus propias historias, ya sea para que otros las disfruten o simplemente entre ellos".

Según el actor y cocreador, nunca se planteó realmente hacer un spin-off centrado en el equipo femenino. Y también aclaró que la situación cambió cuando el equipo creativo empezó a plantearse regresar para una cuarta temporada y descubrió cuál podía ser el motivo perfecto para que Ted volviera a Inglaterra. "Una vez que descubrimos la razón por la que Ted regresaría, fue obvio que sería por el equipo femenino", explicó Sudeikis.

La posibilidad de trasladar la serie a Estados Unidos también estuvo sobre la mesa durante un breve periodo de tiempo, aunque finalmente descartaron la idea. Para Sudeikis, tenía más sentido que Ted regresara al lugar donde ya había construido buena parte de su historia:

"Tuvimos algunos coqueteos con la idea de: '¿Tal vez aquí en Estados Unidos?'. Pero nos pareció mejor cuando descubrimos la razón por la que Ted regresaría, porque eso pasa todo el tiempo. Te vas de lugares, vuelves a lugares, ves qué pasa, quién ha cambiado y qué ha cambiado".

La decisión también convenció a Apple. Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios de Apple, reconoce que después de la tercera temporada pensaban que la historia había terminado.

"Habíamos terminado. Jason había terminado. Una de las cosas que más me gusta de trabajar con los mejores es que sentíamos que habíamos llegado a la cima. No había nada más que contar. Queríamos que terminara".

Sin embargo, la propuesta de Sudeikis consiguió cambiar completamente esa percepción. Cue asegura que la nueva historia supone un "enfoque totalmente diferente", pero mantiene aquello que convirtió a 'Ted Lasso' en un fenómeno:

"Jason y el equipo crearon una historia completamente nueva por su cuenta que nos encantó. Tenía un enfoque totalmente diferente, pero va a transmitir toda la emoción. El amor, las risas, todo lo que tanto gustó. Volvimos a creer".

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