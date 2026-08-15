Disney saca la artillería pesada con su lista de películas de animación para los próximos años, y todo apunta a que van a recaudar una auténtica millonada

El aluvión de novedades de la D23 está dando auténtico vértigo. Entre la puesta de largo del reparto de la nueva 'X-Men', el tráiler de 'Vengadores: Doomsday' y el plan de Pixar para los próximos dos año, los accionistas deben estar emulando el meme de 'Futurama' y gritando aquello de "¡Shut up and take my money!", pero aún quedan anuncios estelares de los que hablar, y estos incluyen la parrilla de Walt Disney Animation Studios.

Milmillionadas aseguradas

La división animada principal de La Casa del Ratón tiene en la recámara —o, directamente, en el tambor— cuatro bombas de relojería que, al menos dos de ellas, tienen el potencial suficiente para convertirse en taquillazos milmillonarios de esos que tanto se estilan en la factoría Disney, y estas comienzan por dos franquicias asentadas que regresarán a la gran pantalla con sus respectivas terceras partes.

La primera de ellas es 'Zootrópolis 3', que ya se encuentra en sus primeras fases de desarrollo y que se ha presentado a la galería sin sorprender prácticamente a nadie, ya que su predecesora logró recaudar la descomunal suma de 1 866 millones de dólares en todo el mundo, superando a la 'Zootrópolis' original, que se quedó en los 1 023 millones. Ke Huy Quan y Ginnifer Goodwin volverán a prestar sus voces a Nick y Judi, girará en torno al mundo de los pájaros y, por el momento, no tiene fecha de estreno.

La otra IP asentada que ya ve su retorno en el horizonte es 'Frozen'. La D23 Expo tocó a su fin con la presentación de 'Frozen 3' junto a Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad, que hicieron acto de presencia en el evento y regresan como Anna, Elsa y Olaf respectivamente. La ganadora del Oscar Jennifer Lee vuelve a la carga junto a Trent Correy, y se espera que tengan la película lista para su estreno el 26 de noviembre de 2027 si no se tuerce nada.

En lo que respecta a las producciones originales, Disney nos va a dar una doble ración que comienza con la inminente 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe'. El 27 de noviembre de este mismo 2026 podremos escuchar a Hailee Steinfeld dar vida a Billie Doe, una adolescente que poses poderes mágicos secretos; pero la actriz no será la única estrella que prestará sus cuerdas vocales al filme, ya que Walton Goggins, Rashida Jones y Jodie Foster —esta última como villana de la función— se han subido al barco animado.

Para terminar, Jared Bush, director creativo de Disney Animation, dejó caer que el estudio ya está trabajando en una nueva película original titulada 'Clay' que contará con Kieran Culkin poniendo voz al protagonista, llamado Flip. Junto a unas cuantas imágenes conceptuales para presentar el proyecto, Bush compartió la siguiente sinopsis:

'Clay' se desarrolla en un bosque mágico habitado por criaturas fantásticas. Cuando el rebelde Flip es elegido a su pesar durante un ritual anual para convertirse en mentor de una bola de arcilla llamada Mushy, ambos se ven arrastrados a una aventura caótica, divertida y, finalmente, transformadora.

Su estreno está previsto para 2028, así que tenemos nuestro apetito de cine de animación cubierto durante una larga temporada.

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