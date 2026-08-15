La película de 'Bluey' estrena su adorable primer tráiler con un cambio que no va a gustar a los más puristas. Tampoco va a impedir que recaude una barbaridad

Aunque es lógico que no hablemos de otra cosa que de Marvel, Star Wars y las películas animadas de Disney en plena resaca de la D23, estamos pasando todos por alto una película que tiene todas las cartas para ganar 1000 millones de dólares en taquilla sin despeinarse cuando se estrene el 6 de agosto de 2027. Cualquier persona con hijos pequeños (o con sensibilidad) sabe perfectamente que la película de 'Bluey' va a ser un absoluto bombazo.

¿Jugamos a algo?

Aunque hasta ahora no lo sabíamos, la cinta cambiará el estilo visual de los personajes, que, como suele pasar con su paso a la gran pantalla, estarán representados en 3D. De momento, y con un increíble guiño a las nubes de 'Toy Story', hemos podido ver a Bluey y Bingo jugando con un globo, sin dar ninguna pista sobre la trama en sí misma.

De momento, todo lo que sabemos es que la trama ocurrirá durante un día cuando una gran sorpresa lo cambie todo para Bluey, Bingo, Bandit y Chilli (o sea, la familia protagonista de la serie). Detrás de ella no está aún la mano de un magnate de Disney, sino la de su creador original, Joe Brumm, que ha declarado en varias ocasiones que este será el final de su visión de 'Bluey' antes de pasar la batuta, ahora sí, a manos de otra persona (o, peor aún, de un comité).

Puede que si no tienes descendencia no sepas lo que significa 'Bluey: La película', pero basta decir que en 2025 fue, de calle, la serie con más reproducciones de streaming en Estados Unidos, con 45.200 millones de minutos, lo que tiene especial mérito teniendo en cuenta que sus episodios solo duran 10 minutos... ¡Y que no tuvo ningún capítulo nuevo el año pasado! Esto va a romper las taquillas, con o sin 3D. ¡Ay, galletas!

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