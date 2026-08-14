Julianne Nicholson, sobre retomar su papel de 'Mare of Easttown' para 'Task': "¿Sé quién es esta persona?"

Julianne Nicholson no lo tenía todo claro cuando la invitaron al "crossover" de 'Task'. Como sabéis, una de las grandes noticias en torno a la temporada 2 del drama policíaco de HBO Max era que estaba ambientado en el mismo universo que el de una de las mejores miniseries de los últimos años, 'Mare of Easttown'. Algo que se demostraría con el regreso de uno de sus personajes a la pantalla.

De esta manera, hace unas semanas supimos que Julianne Nicholson, a la que también podemos ver en 'Paradise' se volverá a poner en la piel de Lori, la mejor amiga de Mare (Kate Winslet) y madre de tres hijos. Eso sí, sobre los detalles de cómo será este regreso, la actriz no suelta prenda en una reciente charla con People.

Pero, ¿usted quién es?

Lo que sí que ha asegurado es que estaba preocupada por cómo se iba a gestar todo esto, ya que han pasado seis años desde dicho papel, con el que consiguió el premio Emmy a actriz de reparto. Sin embargo, según asegura, todas sus preocupaciones se disiparon cuando se vio con el mismo equipo creativo:

«Han pasado como seis años. Y por eso estaba en plan "¿Sé quién es esta persona?" Y me preocupaba sobre las expectaciones o la devoción de la gente a esa serie y los personajes en ella. Una vez ahí, estaba de vuelta con Brad Ingelsby, el creador, y Mark Roybal, el productor y el mismo diseñador de vestuario, el entrenador de dialecto, el mismo maquillador y me sentí tan a gusto como cuando te vuelves a poner tu abrigo favorito.»

No será la única incorporación a la temporada 2 de 'Task' ya que durante este año se anunció sendos fichajes de Marheshala Ali y Edgar Ramírez en papeles principales junto también los de Harry Melling, Stephanie Sigman, Alaíde, Rocío Guzmán y Regina Nava, entre otros. Un reparto del que solo tiene buenas palabras la actriz: "Están fuera de control", asegura.

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